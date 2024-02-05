https://ria.ru/20240205/zhdanok-1925502652.html

СМИ: Ирландию просили следить за "работающим на Россию" депутатом ЕП

СМИ: Ирландию просили следить за "работающим на Россию" депутатом ЕП - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: Ирландию просили следить за "работающим на Россию" депутатом ЕП

Служба безопасности Ирландии еще в прошлом году получила задание следить за передвижениями обвиняемой на Западе в работе в интересах России депутата... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:26

2024-02-05T15:26

2024-02-05T15:30

в мире

ирландия

латвия

татьяна жданок

европарламент

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Служба безопасности Ирландии еще в прошлом году получила задание следить за передвижениями обвиняемой на Западе в работе в интересах России депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок, пишет британская газета Times. Ранее в СМИ писали, что европейский парламент начал расследование утверждений о том, что Жданок якобы с 2004 года может работать на российские спецслужбы. Сама депутат эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против Жданок, сравнил данную ситуацию с эпохой маккартизма в США, когда "людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ". По данным газеты Times, сотрудникам службы безопасности Ирландии сообщили, что Жданок, которая находилась с визитом в ирландском Донеголе в октябре прошлого года, "представляла интерес" для спецслужбы у себя в стране, в Латвии. При этом причину расследования в ее отношении в Латвии спецслужбам Ирландии не сообщили. По словам источника издания, если спецслужбы какой-то страны изучают какого-то человека, им необязательно раскрывать подробности, им достаточно просто попросить проследить за этим человеком. "Это очень секретное дело с участием депутата ЕП высокого уровня, поэтому латвийцам нужно было только попросить нас следить за ее передвижениями, за тем, с кем она встречалась и все такое", - приводит газета слова источника. При этом, по его словам, изучение депутата Жданок могло вестись уже более пяти лет, пока о нем не стало известно на прошлой неделе.

https://ria.ru/20240130/zhdanok-1924325814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирландия, латвия, татьяна жданок, европарламент