https://ria.ru/20240205/zelenskiy-1925456513.html

СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного

СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного

Владимир Зеленский планирует уволить не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского генштаба Сергея Шапталу, сообщило в понедельник... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:23

2024-02-05T12:23

2024-02-05T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

валерий залужный

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует уволить не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского генштаба Сергея Шапталу, сообщило в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1подтвердил, что размышляет о замене Залужного. "Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но и начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации источников "Украинской правды", увольнение Залужного и Шапталы может произойти на этой неделе. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный, ситуация в днр и лнр