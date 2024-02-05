Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/zelenskiy-1925456513.html
СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного
СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного
Владимир Зеленский планирует уволить не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского генштаба Сергея Шапталу, сообщило в понедельник... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:23
2024-02-05T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует уволить не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского генштаба Сергея Шапталу, сообщило в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1подтвердил, что размышляет о замене Залужного. "Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но и начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации источников "Украинской правды", увольнение Залужного и Шапталы может произойти на этой неделе. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили, что Зеленский хочет уволить не только Залужного

"Украинская правда": Зеленский хочет уволить начальника генштаба ВСУ Шапталу

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует уволить не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского генштаба Сергея Шапталу, сообщило в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1подтвердил, что размышляет о замене Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку
31 января, 08:00
"Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но и начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации источников "Украинской правды", увольнение Залужного и Шапталы может произойти на этой неделе.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала