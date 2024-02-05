В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции
МО Украины объявило о закупках для ВСУ по новым правилам во избежание коррупции
На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское агентство "Государственный оператор тыла" объявило в системе Prozorro первые закупки продуктов питания для ВСУ по новой модели для предотвращения коррупционных рисков, сообщил в понедельник заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
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"Государственный оператор тыла объявил в системе Prozorro первые закупки питания для ВСУ по новой модели. Важные изменения неотвратимы. Мы продолжаем готовиться к старту новой системы обеспечения питания ВСУ. Ранее закупками питания непосредственно занималось министерство обороны Украины. Это порождало коррупционные риски, потому что в одном ведомстве одновременно сосредотачивались функции установления правил закупок и их проведения", - написал Клименков в социальной сети Facebook*.
Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
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