https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html

В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции

В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции - РИА Новости, 05.02.2024

В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции

Украинское агентство "Государственный оператор тыла" объявило в системе Prozorro первые закупки продуктов питания для ВСУ по новой модели для предотвращения... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:37

2024-02-05T19:37

2024-02-05T19:37

специальная военная операция на украине

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черниговская область

богдан хмельницкий

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское агентство "Государственный оператор тыла" объявило в системе Prozorro первые закупки продуктов питания для ВСУ по новой модели для предотвращения коррупционных рисков, сообщил в понедельник заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков. "Государственный оператор тыла объявил в системе Prozorro первые закупки питания для ВСУ по новой модели. Важные изменения неотвратимы. Мы продолжаем готовиться к старту новой системы обеспечения питания ВСУ. Ранее закупками питания непосредственно занималось министерство обороны Украины. Это порождало коррупционные риски, потому что в одном ведомстве одновременно сосредотачивались функции установления правил закупок и их проведения", - написал Клименков в социальной сети Facebook*.Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231229/makhinatsii-1919051580.html

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в мире, технологии, киев, украина, черниговская область, богдан хмельницкий, андрей костин (банкир), вооруженные силы украины