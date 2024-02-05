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В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции - РИА Новости, 05.02.2024
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19:37 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html
В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции
В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции - РИА Новости, 05.02.2024
В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции
Украинское агентство "Государственный оператор тыла" объявило в системе Prozorro первые закупки продуктов питания для ВСУ по новой модели для предотвращения... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:37
2024-02-05T19:37
специальная военная операция на украине
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черниговская область
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское агентство "Государственный оператор тыла" объявило в системе Prozorro первые закупки продуктов питания для ВСУ по новой модели для предотвращения коррупционных рисков, сообщил в понедельник заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков. &quot;Государственный оператор тыла объявил в системе Prozorro первые закупки питания для ВСУ по новой модели. Важные изменения неотвратимы. Мы продолжаем готовиться к старту новой системы обеспечения питания ВСУ. Ранее закупками питания непосредственно занималось министерство обороны Украины. Это порождало коррупционные риски, потому что в одном ведомстве одновременно сосредотачивались функции установления правил закупок и их проведения&quot;, - написал Клименков в социальной сети Facebook*.Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, киев, украина, черниговская область, богдан хмельницкий, андрей костин (банкир), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киев, Украина, Черниговская область, Богдан Хмельницкий, Андрей Костин (банкир), Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции

МО Украины объявило о закупках для ВСУ по новым правилам во избежание коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское агентство "Государственный оператор тыла" объявило в системе Prozorro первые закупки продуктов питания для ВСУ по новой модели для предотвращения коррупционных рисков, сообщил в понедельник заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
«

"Государственный оператор тыла объявил в системе Prozorro первые закупки питания для ВСУ по новой модели. Важные изменения неотвратимы. Мы продолжаем готовиться к старту новой системы обеспечения питания ВСУ. Ранее закупками питания непосредственно занималось министерство обороны Украины. Это порождало коррупционные риски, потому что в одном ведомстве одновременно сосредотачивались функции установления правил закупок и их проведения", - написал Клименков в социальной сети Facebook*.

Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКиевУкраинаЧерниговская областьБогдан ХмельницкийАндрей Костин (банкир)Вооруженные силы Украины
 
 
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