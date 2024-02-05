https://ria.ru/20240205/yukos-1925487410.html
Суд в Амстердаме 20 февраля вынесет решение по делу ЮКОСа
Суд в Амстердаме 20 февраля вынесет решение по делу ЮКОСа - РИА Новости, 05.02.2024
Суд в Амстердаме 20 февраля вынесет решение по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Амстердама теперь планирует вынести решение по делу ЮКОСа, в рамках которого Россия пытается отменить решение арбитража о выплате бывшим... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:31
2024-02-05T14:31
2024-02-05T14:44
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама теперь планирует вынести решение по делу ЮКОСа, в рамках которого Россия пытается отменить решение арбитража о выплате бывшим акционерам нефтяной компании более 50 миллиардов долларов, не 13 февраля, а 20 февраля, сообщила журналистам пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.Ранее председательствующий судья Ваннер Лос сообщал, что решение по делу ЮКОСа может быть вынесено 13 февраля 2024 года."Теперь решение запланировано на 20 февраля", - сказала Зейлстра в понедельник.В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма приближается к 60 миллиардам долларов.В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амстердам, юкос, в мире
Суд в Амстердаме 20 февраля вынесет решение по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля вынесет решение по делу ЮКОСа
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама теперь планирует вынести решение по делу ЮКОСа, в рамках которого Россия пытается отменить решение арбитража о выплате бывшим акционерам нефтяной компании более 50 миллиардов долларов, не 13 февраля, а 20 февраля, сообщила журналистам пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
Ранее председательствующий судья Ваннер Лос сообщал, что решение по делу ЮКОСа может быть вынесено 13 февраля 2024 года.
"Теперь решение запланировано на 20 февраля", - сказала Зейлстра в понедельник.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге
присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США
и Нидерландах
, с учетом процентов сумма приближается к 60 миллиардам долларов.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа