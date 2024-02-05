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Центральное командование ВС США подтвердило удары по хуситам в Йемене
Центральное командование ВС США подтвердило удары по хуситам в Йемене - РИА Новости, 05.02.2024
Центральное командование ВС США подтвердило удары по хуситам в Йемене
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов накануне по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:00
2024-02-05T05:00
2024-02-05T05:28
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов накануне по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), американские военные, как и в ходе предыдущих атак, били по ракетам, которые были готовы к запуску.По информации командования, первый удар был произведен в воскресенье, 4 февраля, в 5.30 утра (по времени Саны, совпадает с московским), тогда была атакована крылатая ракета наземного базирования. Впоследствии, начиная с 10.30 утра, были нанесены удары по "четырем противокорабельным крылатым ракетам", которые, как утверждается, были готовы к запуску.Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в ночь на воскресенье авиация США и Великобритании нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена.CENTCOM заверяет, что ракеты были обнаружены в районах Йемена, подконтрольных хуситам, и "представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе".В ночь на понедельник местные власти провинций Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена сообщили РИА Новости о новых атаках США и Британии, нанесены 15 ударов.
https://ria.ru/20240201/yemen-1924899509.html
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в мире, йемен, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене, сша, сана, ансар алла
В мире, Йемен, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Сана, Ансар Алла
Центральное командование ВС США подтвердило удары по хуситам в Йемене
Центральное командование ВС США подтвердило удары по ракетам хуситов в Йемене