https://ria.ru/20240205/yemen-1925383963.html

США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене

США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 05.02.2024

США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене

США и Великобритания возобновили удары по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), нанеся 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T01:47

2024-02-05T01:47

2024-02-05T02:06

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военная операция сша и британии в йемене

йемен

саада (мухафаза)

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КАИР, 5 фев — РИА Новости. США и Великобритания возобновили удары по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), нанеся 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена, сообщили РИА Новости представители властей в этих регионах."Американские и британские самолеты совершили 11 налетов на провинцию, в том числе восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды", — уточнил источник в Ходейде.Он добавил, что в воздушном пространстве провинции, расположенной на Красном море, наблюдаются интенсивные полеты истребителей и самолетов-разведчиков."Четыре удара были нанесены по военному лагерю "Ансар Алла" на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки", — отметил источник в Сааде.Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в ночь на воскресенье авиация США и Великобритании нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240205/udary-1925383816.html

сша

великобритания

ходейда (город)

йемен

саада (мухафаза)

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в мире, сша, великобритания, ходейда (город), военная операция сша и британии в йемене, йемен, саада (мухафаза), ансар алла