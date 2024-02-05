https://ria.ru/20240205/yemen-1925383963.html
США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене
США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 05.02.2024
США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене
США и Великобритания возобновили удары по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), нанеся 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T01:47
2024-02-05T01:47
2024-02-05T02:06
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военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 5 фев — РИА Новости. США и Великобритания возобновили удары по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), нанеся 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена, сообщили РИА Новости представители властей в этих регионах."Американские и британские самолеты совершили 11 налетов на провинцию, в том числе восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды", — уточнил источник в Ходейде.Он добавил, что в воздушном пространстве провинции, расположенной на Красном море, наблюдаются интенсивные полеты истребителей и самолетов-разведчиков."Четыре удара были нанесены по военному лагерю "Ансар Алла" на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки", — отметил источник в Сааде.Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в ночь на воскресенье авиация США и Великобритании нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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в мире, сша, великобритания, ходейда (город), военная операция сша и британии в йемене, йемен, саада (мухафаза), ансар алла
В мире, США, Великобритания, Ходейда (город), Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Саада (мухафаза), Ансар Алла
США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене
США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в двух йеменских провинциях
КАИР, 5 фев — РИА Новости. США и Великобритания возобновили удары по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), нанеся 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена, сообщили РИА Новости представители властей в этих регионах.
«
"Американские и британские самолеты совершили 11 налетов на провинцию, в том числе восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды", — уточнил источник в Ходейде.
Он добавил, что в воздушном пространстве провинции, расположенной на Красном море
, наблюдаются интенсивные полеты истребителей и самолетов-разведчиков.
"Четыре удара были нанесены по военному лагерю "Ансар Алла" на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки", — отметил источник в Сааде.
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в ночь на воскресенье авиация США и Великобритании нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена.
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана
, начало атаковать связанные с Израилем
корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал
.
Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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