https://ria.ru/20240205/yandeks-1925454227.html

Песков отметил важность продолжения работы "Яндекса" в России

Песков отметил важность продолжения работы "Яндекса" в России - РИА Новости, 05.02.2024

Песков отметил важность продолжения работы "Яндекса" в России

Кремлю важно, что "Яндекс" продолжит работать в России, можно приветствовать достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:17

2024-02-05T12:17

2024-02-05T12:29

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яндекс

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кремлю важно, что "Яндекс" продолжит работать в России, можно приветствовать достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, "Яндекс" - это один из национальных чемпионов в экономике в своей области, в области высоких технологий и одна из крупнейших компаний. Для нас, конечно, важно продолжение работы этой копании именно у нас в стране. Это компания, которая дает работу многим талантливым людям, много молодежи ищет работу именно в "Яндексе". Поэтому, конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в этой связи можно приветствовать ту договоренность, которую акционеры достигли о продаже. Все-таки главным владельцем остается менеджмент компании, российский менеджмент компании – это тоже важно", - сказал Песков."Смотрите, никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует, это исключительно корпоративный вопрос корпоративных договоренностей. Мы знаем, что переговоры были долгими, и сейчас они завершились, что мы и приветствуем", - добавил Песков в ответ на вопрос, существует ли необходимость согласования сделки с администрацией президента.Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Предполагается, что активы будут оплачены комбинацией акций и денег, причем денежная часть будет выплачена в юанях, а купля-продажа будет осуществлена в два этапа.

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россия, яндекс, экономика, дмитрий песков