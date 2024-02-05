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Yandex N.V. получит деньги от продажи "Яндекса" в юанях - РИА Новости, 05.02.2024
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10:04 05.02.2024 (обновлено: 11:38 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925416587.html
Yandex N.V. получит деньги от продажи "Яндекса" в юанях
Yandex N.V. получит деньги от продажи "Яндекса" в юанях - РИА Новости, 05.02.2024
Yandex N.V. получит деньги от продажи "Яндекса" в юанях
Нидерландская Yandex N.V. получит в юанях денежную часть оплаты в рамках продажи "Яндекса" - эквивалент 230 миллиардов рулей, общий же размер сделки в рублях... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:04
2024-02-05T11:38
экономика
яндекс
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландская Yandex N.V. получит в юанях денежную часть оплаты в рамках продажи "Яндекса" - эквивалент 230 миллиардов рулей, общий же размер сделки в рублях составит 475 миллиардов, сообщает компания. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при том что денежная часть составит не менее 50%. Благодаря этому продавец получит сумму, эквивалентную не менее чем 230 миллиардам рублей. "Денежное вознаграждение будет выплачено в китайских юанях", - уточняется в сообщении.Сделка, подлежащая одобрению акционеров Yandex N.V. и регуляторов, пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого. Покупатель суммарно заплатит эквивалент 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций Yandex N.V класса А. После закрытия сделки Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании "Яндекса" - МКАО "Яндекс".
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экономика, яндекс, технологии, московская биржа
Экономика, Яндекс, Технологии, Московская биржа
Yandex N.V. получит деньги от продажи "Яндекса" в юанях

Yandex N.V. получит средства от продажи "Яндекса" в юанях

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота офиса компании "Яндекс"
Работа офиса компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Работа офиса компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландская Yandex N.V. получит в юанях денежную часть оплаты в рамках продажи "Яндекса" - эквивалент 230 миллиардов рулей, общий же размер сделки в рублях составит 475 миллиардов, сообщает компания.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.
Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при том что денежная часть составит не менее 50%. Благодаря этому продавец получит сумму, эквивалентную не менее чем 230 миллиардам рублей. "Денежное вознаграждение будет выплачено в китайских юанях", - уточняется в сообщении.
Сделка, подлежащая одобрению акционеров Yandex N.V. и регуляторов, пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого. Покупатель суммарно заплатит эквивалент 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций Yandex N.V класса А. После закрытия сделки Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании "Яндекса" - МКАО "Яндекс".
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ЭкономикаЯндексТехнологииМосковская биржа
 
 
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