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Акционеры Yandex N.V. и регуляторы должны согласовать продажу "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024
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10:03 05.02.2024 (обновлено: 11:28 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925416341.html
Акционеры Yandex N.V. и регуляторы должны согласовать продажу "Яндекса"
Акционеры Yandex N.V. и регуляторы должны согласовать продажу "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024
Акционеры Yandex N.V. и регуляторы должны согласовать продажу "Яндекса"
Согласовать продажу бизнеса "Яндекса" должны акционеры нидерландской Yandex N.V. и регулирующие органы, сообщил "Яндекс". РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:03
2024-02-05T11:28
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Согласовать продажу бизнеса "Яндекса" должны акционеры нидерландской Yandex N.V. и регулирующие органы, сообщил "Яндекс". Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Предполагается, что активы будут оплачены комбинацией акций и денег, причем денежная часть будет выплачена в юанях, а купля-продажа будет осуществлена в два этапа."Согласовать сделку по продаже бизнеса "Яндекса" должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы", - говорится в сообщении.Для управления компанией создан "Фонд менеджеров" с правом принятия ключевых решений. "Новая структура сохранит привычные процессы управления в "Яндексе" и обеспечит инвесторам, партнерам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании", - отметили в компании."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.В январе 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о том, что владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России - ООО "Яндекс" - стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САРа.
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яндекс, экономика, нидерланды, россия
Яндекс, Экономика, Нидерланды, Россия
Акционеры Yandex N.V. и регуляторы должны согласовать продажу "Яндекса"

Акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы должны согласовать продажу "Яндекса"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Согласовать продажу бизнеса "Яндекса" должны акционеры нидерландской Yandex N.V. и регулирующие органы, сообщил "Яндекс".
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Предполагается, что активы будут оплачены комбинацией акций и денег, причем денежная часть будет выплачена в юанях, а купля-продажа будет осуществлена в два этапа.
"Согласовать сделку по продаже бизнеса "Яндекса" должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы", - говорится в сообщении.
Для управления компанией создан "Фонд менеджеров" с правом принятия ключевых решений. "Новая структура сохранит привычные процессы управления в "Яндексе" и обеспечит инвесторам, партнерам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании", - отметили в компании.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
В январе 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о том, что владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России - ООО "Яндекс" - стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САРа.
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