https://ria.ru/20240205/yandeks-1925414789.html

В "Яндексе" рассказали, кто будет управлять компанией

В "Яндексе" рассказали, кто будет управлять компанией - РИА Новости, 05.02.2024

В "Яндексе" рассказали, кто будет управлять компанией

Команда менеджеров "Яндекса" сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений, для этого создан "Фонд менеджеров", сообщила компания. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:50

2024-02-05T09:50

2024-02-05T10:37

экономика

яндекс

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Команда менеджеров "Яндекса" сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений, для этого создан "Фонд менеджеров", сообщила компания. "Команда менеджеров "Яндекса" сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов - существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе", - говорится в сообщении. Там добавили, что "Фонд менеджеров" также сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО "Яндекс". При этом генеральным директором "Яндекса" останется Артем Савиновский.В сообщении также отмечалось, что "Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. В свою очередь "Яндекс" предоставит нидерландской компании ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.Ранее в понедельник Yandex N.V. сообщил, что договорился о продаже "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. также перестанет быть головной компанией группы."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html

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