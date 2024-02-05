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Yandex N.V. продает бизнес "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024
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09:05 05.02.2024 (обновлено: 12:32 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925406610.html
Yandex N.V. продает бизнес "Яндекса"
Yandex N.V. продает бизнес "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024
Yandex N.V. продает бизнес "Яндекса"
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, сообщила компания. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:05
2024-02-05T12:32
яндекс
экономика
технологии
александр рязанов
лукойл
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, сообщила компания.&quot;Новой головной компанией &quot;Яндекса&quot; станет Международная компания акционерное общество (МКАО) &quot;Яндекс&quot;, — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.Сделка оплатят комбинацией акций и денег, при том что денежная часть составит не менее половины. Продавец получит вознаграждение, эквивалентное не менее чем 230 миллиардам рублей, которое выплатят в китайских юанях.На долю продаваемых предприятий пришлось более 95% консолидированной выручки группы "Яндекс" за первые девять месяцев 2023 года и примерно 95% консолидированных активов и сотрудников группы.Согласовать продажу должны акционеры Yandex N.V. и регуляторы.Нидерландская компания сообщила, что собирается направить часть денег, полученных от продажи, — после корректировок, уплаты налогов и других расходов — на финансирование сохраненного международного бизнеса и в конечном счете вернуть существенную часть выручки акционерам.Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика:Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли, "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс".Управление компанией и право принятия ключевых решений сохранит команда менеджеров "Яндекса", для этого создан "Фонд менеджеров". Он получит право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Среди них — реорганизация, бюджет, крупные сделки и изменение устава."Фонд менеджеров" будет номинировать двух членов совета директоров.В сделку не войдут зарубежные стартапы Yandex N.V и дата-центр в Финляндии.До 31 июля 2024 года нидерландская компания сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html
https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html
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яндекс, экономика, технологии, александр рязанов, лукойл
Яндекс, Экономика, Технологии, Александр Рязанов, ЛУКОЙЛ
Yandex N.V. продает бизнес "Яндекса"

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже "Яндекса" за 475 млрд руб

© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание компании "Яндекс" в Москве
Здание компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, сообщила компания.
«

"Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
Сделка оплатят комбинацией акций и денег, при том что денежная часть составит не менее половины. Продавец получит вознаграждение, эквивалентное не менее чем 230 миллиардам рублей, которое выплатят в китайских юанях.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 10:08
На долю продаваемых предприятий пришлось более 95% консолидированной выручки группы "Яндекс" за первые девять месяцев 2023 года и примерно 95% консолидированных активов и сотрудников группы.
Согласовать продажу должны акционеры Yandex N.V. и регуляторы.
Нидерландская компания сообщила, что собирается направить часть денег, полученных от продажи, — после корректировок, уплаты налогов и других расходов — на финансирование сохраненного международного бизнеса и в конечном счете вернуть существенную часть выручки акционерам.
Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика:
  • структура основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава;
  • структура гендиректора специализированного депозитария "Инфинитум" Павла Прасса;
  • структура группы "Лукойл";
  • структура инвестора Александра Рязанова.
Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли, "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Управление компанией и право принятия ключевых решений сохранит команда менеджеров "Яндекса", для этого создан "Фонд менеджеров". Он получит право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Среди них — реорганизация, бюджет, крупные сделки и изменение устава.
"Фонд менеджеров" будет номинировать двух членов совета директоров.
В сделку не войдут зарубежные стартапы Yandex N.V и дата-центр в Финляндии.
До 31 июля 2024 года нидерландская компания сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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26 декабря 2023, 16:04
 
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