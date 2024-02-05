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Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2024
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17:06 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/xiaomi-1925524209.html
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2024
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник
Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:06
2024-02-05T17:06
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий отечественного магазина RuStore, который разрабатывается VK совместно с Минцифры. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал. Как уточняют в газете, эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года. "В компании внимательно следят за программными продуктами, добавляемыми в сервис GetApps", - прокомментировал источник и подтвердил факт оперативного удаления фейковых приложений. "RuStore - зарегистрированный товарный знак, мы защищаем свою интеллектуальную собственность, и боремся с фейками в других сторах", - прокомментировали агентству в пресс-службе VK. Там же отметили, что приложение RuStore доступно для скачивания только на официальном сайте и не размещено в других магазинах. "Мы рекомендуем перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в пресс-службе.
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технологии, xiaomi inc
Технологии, Xiaomi Inc
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник

Xiaomi удалил фейковые RuStore из своего магазина приложений GetApps

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМагазин Xiaomi
Магазин Xiaomi - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Магазин Xiaomi. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий отечественного магазина RuStore, который разрабатывается VK совместно с Минцифры. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал. Как уточняют в газете, эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года.
"В компании внимательно следят за программными продуктами, добавляемыми в сервис GetApps", - прокомментировал источник и подтвердил факт оперативного удаления фейковых приложений.
"RuStore - зарегистрированный товарный знак, мы защищаем свою интеллектуальную собственность, и боремся с фейками в других сторах", - прокомментировали агентству в пресс-службе VK.
Там же отметили, что приложение RuStore доступно для скачивания только на официальном сайте и не размещено в других магазинах. "Мы рекомендуем перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в пресс-службе.
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