https://ria.ru/20240205/xiaomi-1925524209.html
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2024
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник
Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:06
2024-02-05T17:06
2024-02-05T17:06
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий отечественного магазина RuStore, который разрабатывается VK совместно с Минцифры. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал. Как уточняют в газете, эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года. "В компании внимательно следят за программными продуктами, добавляемыми в сервис GetApps", - прокомментировал источник и подтвердил факт оперативного удаления фейковых приложений. "RuStore - зарегистрированный товарный знак, мы защищаем свою интеллектуальную собственность, и боремся с фейками в других сторах", - прокомментировали агентству в пресс-службе VK. Там же отметили, что приложение RuStore доступно для скачивания только на официальном сайте и не размещено в других магазинах. "Мы рекомендуем перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230414/xiaomi-1865274488.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник
Xiaomi удалил фейковые RuStore из своего магазина приложений GetApps
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий отечественного магазина RuStore, который разрабатывается VK совместно с Минцифры. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал. Как уточняют в газете, эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года.
"В компании внимательно следят за программными продуктами, добавляемыми в сервис GetApps", - прокомментировал источник и подтвердил факт оперативного удаления фейковых приложений.
"RuStore - зарегистрированный товарный знак, мы защищаем свою интеллектуальную собственность, и боремся с фейками в других сторах", - прокомментировали агентству в пресс-службе VK.
Там же отметили, что приложение RuStore доступно для скачивания только на официальном сайте и не размещено в других магазинах. "Мы рекомендуем перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в пресс-службе.
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