https://ria.ru/20240205/xiaomi-1925524209.html

Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник

Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2024

Xiaomi удалил фейковые RuStore из магазина приложений, сообщил источник

Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:06

2024-02-05T17:06

2024-02-05T17:06

технологии

xiaomi inc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900613986_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_06ac5809b46ed7a89733cb49e965bffb.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий отечественного магазина RuStore, который разрабатывается VK совместно с Минцифры. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал. Как уточняют в газете, эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года. "В компании внимательно следят за программными продуктами, добавляемыми в сервис GetApps", - прокомментировал источник и подтвердил факт оперативного удаления фейковых приложений. "RuStore - зарегистрированный товарный знак, мы защищаем свою интеллектуальную собственность, и боремся с фейками в других сторах", - прокомментировали агентству в пресс-службе VK. Там же отметили, что приложение RuStore доступно для скачивания только на официальном сайте и не размещено в других магазинах. "Мы рекомендуем перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230414/xiaomi-1865274488.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, xiaomi inc