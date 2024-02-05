https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html
Wildberries не планирует проводить ребрендинг
Wildberries не планирует проводить ребрендинг - РИА Новости, 05.02.2024
Wildberries не планирует проводить ребрендинг
Wildberries не планирует проводить ребрендинг и кардинально менять логотип, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук, отметив, что... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:22
2024-02-05T05:22
2024-02-05T05:22
общество
татьяна бакальчук
wildberries
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует проводить ребрендинг и кардинально менять логотип, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук, отметив, что название "Ягодки" тоже "милый вариант". "Я бы очень хотела этого. По крайней мере, название точно. Хотя "Ягодки" тоже очень милый вариант, и мы его будем использовать для каких-то других целей. Бренд должен все равно обновляться. Но речи об обновлении логотипа и ребрендинге не идет", - сообщила Бакальчук, размышляя о вечности названия и фирменного цвета. По ее словам, ребрендинг не скажется на популярности компании: "Люди не станут от этого больше или меньше у нас заказывать, будь мы "Ягодками".
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925385137.html
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общество, татьяна бакальчук, wildberries, россия
Общество, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Россия
Wildberries не планирует проводить ребрендинг
Wildberries не планирует проводить ребрендинг и кардинально менять логотип
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует проводить ребрендинг и кардинально менять логотип, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук, отметив, что название "Ягодки" тоже "милый вариант".
"Я бы очень хотела этого. По крайней мере, название точно. Хотя "Ягодки" тоже очень милый вариант, и мы его будем использовать для каких-то других целей. Бренд должен все равно обновляться. Но речи об обновлении логотипа и ребрендинге не идет", - сообщила Бакальчук, размышляя о вечности названия и фирменного цвета.
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По ее словам, ребрендинг не скажется на популярности компании: "Люди не станут от этого больше или меньше у нас заказывать, будь мы "Ягодками".