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Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой - РИА Новости, 05.02.2024
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17:47 05.02.2024 (обновлено: 18:16 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vzryvchatka-1925530287.html
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой - РИА Новости, 05.02.2024
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой
Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:47
2024-02-05T18:16
в мире
украина
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ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе. "По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию", — сказал он.Ранее в понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза, который переправляли из Одессы в Воронеж. В нем обнаружили взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторы для электромобилей. Как уточнялось, их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По информации Службы госбезопасности, к этой истории причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Организатором был украинец — уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. При этом СГБ не исключила, что дело переквалифицируют на статью о подготовке теракта.
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в мире, украина, грузия
В мире, Украина, Грузия
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой

СГБ Грузии запросила у Киева сведения о взрывчатке, которую перевозили в Россию

© Служба госбезопасности ГрузииТранспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Транспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
© Служба госбезопасности Грузии
Транспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе.
«
"По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию", — сказал он.
Ранее в понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза, который переправляли из Одессы в Воронеж. В нем обнаружили взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторы для электромобилей. Как уточнялось, их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.
Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По информации Службы госбезопасности, к этой истории причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Организатором был украинец — уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. При этом СГБ не исключила, что дело переквалифицируют на статью о подготовке теракта.
Взрывное устройство, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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