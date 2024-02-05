https://ria.ru/20240205/vzryvchatka-1925530287.html

Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой

Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой - РИА Новости, 05.02.2024

Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой

Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:47

2024-02-05T17:47

2024-02-05T18:16

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украина

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе. "По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию", — сказал он.Ранее в понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза, который переправляли из Одессы в Воронеж. В нем обнаружили взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторы для электромобилей. Как уточнялось, их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По информации Службы госбезопасности, к этой истории причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Организатором был украинец — уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. При этом СГБ не исключила, что дело переквалифицируют на статью о подготовке теракта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, грузия