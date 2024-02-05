https://ria.ru/20240205/vzryvchatka-1925530287.html
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой - РИА Новости, 05.02.2024
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой
Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:47
2024-02-05T17:47
2024-02-05T18:16
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ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе. "По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию", — сказал он.Ранее в понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза, который переправляли из Одессы в Воронеж. В нем обнаружили взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторы для электромобилей. Как уточнялось, их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По информации Службы госбезопасности, к этой истории причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Организатором был украинец — уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. При этом СГБ не исключила, что дело переквалифицируют на статью о подготовке теракта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия
Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой
СГБ Грузии запросила у Киева сведения о взрывчатке, которую перевозили в Россию
ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию, сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе.
«
"По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию", — сказал он.
Ранее в понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза, который переправляли из Одессы в Воронеж. В нем обнаружили взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторы для электромобилей. Как уточнялось, их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.
Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По информации Службы госбезопасности, к этой истории причастны граждане Грузии, Украины и Армении
. Организатором был украинец — уроженец Батуми
Андрей Шарашидзе. При этом СГБ не исключила, что дело переквалифицируют на статью о подготовке теракта.
Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии