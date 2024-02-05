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Посол в Болгарии не ожидает новой высылки российских дипломатов - РИА Новости, 05.02.2024
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14:41 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vysylka-1925489696.html
Посол в Болгарии не ожидает новой высылки российских дипломатов
Посол в Болгарии не ожидает новой высылки российских дипломатов - РИА Новости, 05.02.2024
Посол в Болгарии не ожидает новой высылки российских дипломатов
Москва не ожидает от Софии дополнительных шагов по высылке российских дипломатов из Болгарии, но не исключает новых недружественных шагов, заявила посол России... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:41
2024-02-05T14:41
болгария
россия
элеонора митрофанова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва не ожидает от Софии дополнительных шагов по высылке российских дипломатов из Болгарии, но не исключает новых недружественных шагов, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью RTVI. "Пока нет... Но всё может быть. Дополнительные недружественные шаги вполне ожидаю. Сейчас ничему нельзя удивляться, потому что мы по существу находимся в состоянии, так сказать, противостояния с НАТО, а Болгария - член НАТО и член Европейского союза. Поэтому что будет принято в Европейском союзе или в НАТО, то и будет повторять Болгария", - сказала она. Летом 2022 года из Болгарии были высланы 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
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болгария, россия, элеонора митрофанова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Болгария, Россия, Элеонора Митрофанова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Посол в Болгарии не ожидает новой высылки российских дипломатов

Посол Митрофанова: Россия не ожидает новой высылки дипломатов из Болгарии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПосол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва не ожидает от Софии дополнительных шагов по высылке российских дипломатов из Болгарии, но не исключает новых недружественных шагов, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью RTVI.
"Пока нет... Но всё может быть. Дополнительные недружественные шаги вполне ожидаю. Сейчас ничему нельзя удивляться, потому что мы по существу находимся в состоянии, так сказать, противостояния с НАТО, а Болгария - член НАТО и член Европейского союза. Поэтому что будет принято в Европейском союзе или в НАТО, то и будет повторять Болгария", - сказала она.
Летом 2022 года из Болгарии были высланы 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
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