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В МИД указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес России - РИА Новости, 05.02.2024
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23:02 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vyskazyvaniya-1925571072.html
В МИД указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес России
В МИД указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес России - РИА Новости, 05.02.2024
В МИД указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес России
Новый посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес Москвы, сообщили в МИД РФ, ссылаясь на РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:02
2024-02-05T23:02
в мире
россия
израиль
москва
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес Москвы, сообщили в МИД РФ, ссылаясь на высказывания израильского дипломата об отношении российской стороны к Холокосту. В МИД РФ указали на заявления Гальперин в интервью газете "Коммерсантъ" о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы "принижает значение" Холокоста, который пережил еврейский народ. Посол также высказала сожаление в связи с тем, что Международный день памяти холокоста "пока не является официальным днем в государственном календаре Российской Федерации". В российском ведомстве ранее сообщили РИА Новости, что посла Израиля вызовут в МИД РФ из-за недопустимых высказываний. "В своём вышедшем 5 февраля в газете "Коммерсантъ" интервью недавно прибывшая в Москву посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес России", - говорится в сообщении на сайте МИД России. В российском МИД обратили внимание на инициированную Москвой в 2005 году резолюцию Генассамблеи ООН, которая внесла свой вклад в учреждение 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста. "Дата выбрана неслучайно, в этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Одни эти факты показывают абсурдность высказываний Симоны Гальперин", - указали в МИД РФ. Там отметили, что, согласно международным документам, "Холокост – это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп". "Госпоже послу не следует забывать, что у неё нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему Холокоста", - подчеркнули в министерстве. В МИД РФ также обратили внимание на высказывания министра иностранных дел России о том, что тема борьбы с нацизмом объединяет Москву и Израиль в историческом контексте. "Нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем. И прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане. Это фундамент нашего генетического кода, если хотите", - сказал ранее министр. Израильтянам нельзя создавать впечатление, будто страдания в годы Холокоста развязывают им руки сегодня, заявлял также глава МИД России. По его словам, народы СССР "страдали не меньше, как их уничтожали в самых разных концлагерях, в том же Ленинграде вместе с евреями".
https://ria.ru/20240205/ssha-1925379639.html
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в мире, россия, израиль, москва, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Москва, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес России

В МИД РФ указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес России

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес Москвы, сообщили в МИД РФ, ссылаясь на высказывания израильского дипломата об отношении российской стороны к Холокосту.
В МИД РФ указали на заявления Гальперин в интервью газете "Коммерсантъ" о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы "принижает значение" Холокоста, который пережил еврейский народ. Посол также высказала сожаление в связи с тем, что Международный день памяти холокоста "пока не является официальным днем в государственном календаре Российской Федерации". В российском ведомстве ранее сообщили РИА Новости, что посла Израиля вызовут в МИД РФ из-за недопустимых высказываний.
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"В своём вышедшем 5 февраля в газете "Коммерсантъ" интервью недавно прибывшая в Москву посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес России", - говорится в сообщении на сайте МИД России.
В российском МИД обратили внимание на инициированную Москвой в 2005 году резолюцию Генассамблеи ООН, которая внесла свой вклад в учреждение 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста.
«
"Дата выбрана неслучайно, в этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Одни эти факты показывают абсурдность высказываний Симоны Гальперин", - указали в МИД РФ.
Там отметили, что, согласно международным документам, "Холокост – это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп". "Госпоже послу не следует забывать, что у неё нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему Холокоста", - подчеркнули в министерстве.
В МИД РФ также обратили внимание на высказывания министра иностранных дел России о том, что тема борьбы с нацизмом объединяет Москву и Израиль в историческом контексте. "Нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем. И прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане. Это фундамент нашего генетического кода, если хотите", - сказал ранее министр.
Израильтянам нельзя создавать впечатление, будто страдания в годы Холокоста развязывают им руки сегодня, заявлял также глава МИД России. По его словам, народы СССР "страдали не меньше, как их уничтожали в самых разных концлагерях, в том же Ленинграде вместе с евреями".
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