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Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача
Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:14
2024-02-05T10:14
2024-02-05T11:18
общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным интеллектом для более быстрой постановки диагнозов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Наш институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры. Использование ресурса для обзвона пациентов, чтобы пригласить на прием, или непосредственно запись к врачу должно быть выведено из работы медиков", - сказал Мурашко. Он отметил, что также внедряются информационные системы – это и роботы для обзвона, и программы с искусственным интеллектом для более быстрой обработки изображений, в том числе постановки диагноза. Вопросы оптимизации рабочего времени врача сегодня являются предметом регулярных совещаний и изменений законодательства, подчеркнул министр. По его словам, есть субъекты-лидеры в этом направлении, и к ним отправляют специалистов из других регионов для обучения. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача
Мурашко: в России внедряют методы, оптимизирующие рабочее время врачей
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным интеллектом для более быстрой постановки диагнозов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Наш институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры. Использование ресурса для обзвона пациентов, чтобы пригласить на прием, или непосредственно запись к врачу должно быть выведено из работы медиков", - сказал Мурашко
.
Он отметил, что также внедряются информационные системы – это и роботы для обзвона, и программы с искусственным интеллектом для более быстрой обработки изображений, в том числе постановки диагноза.
Вопросы оптимизации рабочего времени врача сегодня являются предметом регулярных совещаний и изменений законодательства, подчеркнул министр. По его словам, есть субъекты-лидеры в этом направлении, и к ним отправляют специалистов из других регионов для обучения.
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