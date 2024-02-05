https://ria.ru/20240205/vrachi-1925418948.html

Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача

Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача

Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:14

2024-02-05T10:14

2024-02-05T11:18

общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным интеллектом для более быстрой постановки диагнозов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Наш институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры. Использование ресурса для обзвона пациентов, чтобы пригласить на прием, или непосредственно запись к врачу должно быть выведено из работы медиков", - сказал Мурашко. Он отметил, что также внедряются информационные системы – это и роботы для обзвона, и программы с искусственным интеллектом для более быстрой обработки изображений, в том числе постановки диагноза. Вопросы оптимизации рабочего времени врача сегодня являются предметом регулярных совещаний и изменений законодательства, подчеркнул министр. По его словам, есть субъекты-лидеры в этом направлении, и к ним отправляют специалистов из других регионов для обучения. Читайте полный текст интервью >>>

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, россия