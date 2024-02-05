Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 05.02.2024 (обновлено: 11:18 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vrachi-1925418948.html
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача
Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:14
2024-02-05T11:18
общество
михаил мурашко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным интеллектом для более быстрой постановки диагнозов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Наш институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры. Использование ресурса для обзвона пациентов, чтобы пригласить на прием, или непосредственно запись к врачу должно быть выведено из работы медиков", - сказал Мурашко. Он отметил, что также внедряются информационные системы – это и роботы для обзвона, и программы с искусственным интеллектом для более быстрой обработки изображений, в том числе постановки диагноза. Вопросы оптимизации рабочего времени врача сегодня являются предметом регулярных совещаний и изменений законодательства, подчеркнул министр. По его словам, есть субъекты-лидеры в этом направлении, и к ним отправляют специалистов из других регионов для обучения. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231225/analiz-1917875742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врача

Мурашко: в России внедряют методы, оптимизирующие рабочее время врачей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается, часть функций передается немедицинскому персоналу, а также внедряются программы с искусственным интеллектом для более быстрой постановки диагнозов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Наш институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры. Использование ресурса для обзвона пациентов, чтобы пригласить на прием, или непосредственно запись к врачу должно быть выведено из работы медиков", - сказал Мурашко.
Он отметил, что также внедряются информационные системы – это и роботы для обзвона, и программы с искусственным интеллектом для более быстрой обработки изображений, в том числе постановки диагноза.
Вопросы оптимизации рабочего времени врача сегодня являются предметом регулярных совещаний и изменений законодательства, подчеркнул министр. По его словам, есть субъекты-лидеры в этом направлении, и к ним отправляют специалистов из других регионов для обучения.
Читайте полный текст интервью >>>
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ
25 декабря 2023, 11:04
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала