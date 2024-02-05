https://ria.ru/20240205/vpn-servisy-1925572113.html
Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина
Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина - РИА Новости, 05.02.2024
Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, отвечая на вопрос школьника из Екатеринбурга о возможной блокировке VPN-сервисов с 1 марта 2024 года,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:12
2024-02-05T23:12
2024-02-05T23:12
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екатерина мизулина
лига безопасного интернета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, отвечая на вопрос школьника из Екатеринбурга о возможной блокировке VPN-сервисов с 1 марта 2024 года, сказала, что полностью их заблокировать невозможно. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещённым сайтам. "Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы - их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами может свой прокси создать дома, и это никто не увидит. Особого сложного для человека со знаниями ничего тут нет", - сказала Мизулина, опубликовав полный ответ в своем Telegram-канале.Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России технически и физически невозможно. "На 100% ограничить это будет нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. И, конечно, речь идёт только о крупных сервисах, которые предоставляют такие услуги большому количеству пользователей", - уточнила она, добавив, что "бесплатный VPN – это портал в ад". "Ваши данные выкачиваются с устройств бесконечно, и они абсолютно уязвимы, они передаются третьим лицам. И, таким образом, многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей", - сказала глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина также порекомендовала не пользоваться VPN, так как "это очень большая дыра в вашем устройстве".
https://ria.ru/20240205/vpn-1925565846.html
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общество, россия, екатеринбург, технологии, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Екатеринбург, Технологии, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина
Мизулина: невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы