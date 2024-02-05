https://ria.ru/20240205/vpn-servisy-1925572113.html

Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина

Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина - РИА Новости, 05.02.2024

Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, отвечая на вопрос школьника из Екатеринбурга о возможной блокировке VPN-сервисов с 1 марта 2024 года,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:12

2024-02-05T23:12

2024-02-05T23:12

общество

россия

екатеринбург

технологии

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938904_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1b8005855296961d8aad7d4575d81976.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, отвечая на вопрос школьника из Екатеринбурга о возможной блокировке VPN-сервисов с 1 марта 2024 года, сказала, что полностью их заблокировать невозможно. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещённым сайтам. "Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы - их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами может свой прокси создать дома, и это никто не увидит. Особого сложного для человека со знаниями ничего тут нет", - сказала Мизулина, опубликовав полный ответ в своем Telegram-канале.Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России технически и физически невозможно. "На 100% ограничить это будет нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. И, конечно, речь идёт только о крупных сервисах, которые предоставляют такие услуги большому количеству пользователей", - уточнила она, добавив, что "бесплатный VPN – это портал в ад". "Ваши данные выкачиваются с устройств бесконечно, и они абсолютно уязвимы, они передаются третьим лицам. И, таким образом, многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей", - сказала глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина также порекомендовала не пользоваться VPN, так как "это очень большая дыра в вашем устройстве".

https://ria.ru/20240205/vpn-1925565846.html

https://ria.ru/20231114/tsb-1909388094.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатеринбург, технологии, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)