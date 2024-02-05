https://ria.ru/20240205/vokzal-1925405625.html
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов - РИА Новости, 05.02.2024
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов
Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:56
2024-02-05T08:56
2024-02-05T10:00
происшествия
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По ее данным, в понедельник в 07.45 на кровле вокзала Брянск-Орловский произошло задымление, площадь которого составила один квадратный метр. На время проведения оперативных мероприятий по ликвидации задымления железнодорожники перевели пассажиров из зала ожидания в другое помещение вокзала. Никто не пострадал. В 07.55 задымление было ликвидировано силами городского пожарного расчета. "На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. ГУ МЧС России по Брянской области ранее сообщало, что возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240204/pozhar-1925355897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов
МЖД: задымление на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов