https://ria.ru/20240205/vokzal-1925405625.html

ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов

ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов - РИА Новости, 05.02.2024

ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов

Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:56

2024-02-05T08:56

2024-02-05T10:00

происшествия

россия

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По ее данным, в понедельник в 07.45 на кровле вокзала Брянск-Орловский произошло задымление, площадь которого составила один квадратный метр. На время проведения оперативных мероприятий по ликвидации задымления железнодорожники перевели пассажиров из зала ожидания в другое помещение вокзала. Никто не пострадал. В 07.55 задымление было ликвидировано силами городского пожарного расчета. "На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. ГУ МЧС России по Брянской области ранее сообщало, что возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240204/pozhar-1925355897.html

россия

брянская область

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)