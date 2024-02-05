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ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов - РИА Новости, 05.02.2024
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08:56 05.02.2024 (обновлено: 10:00 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vokzal-1925405625.html
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов - РИА Новости, 05.02.2024
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов
Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:56
2024-02-05T10:00
происшествия
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По ее данным, в понедельник в 07.45 на кровле вокзала Брянск-Орловский произошло задымление, площадь которого составила один квадратный метр. На время проведения оперативных мероприятий по ликвидации задымления железнодорожники перевели пассажиров из зала ожидания в другое помещение вокзала. Никто не пострадал. В 07.55 задымление было ликвидировано силами городского пожарного расчета. "На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. ГУ МЧС России по Брянской области ранее сообщало, что возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧП на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов

МЖД: задымление на вокзале Брянск-Орловский не сказалось на движении поездов

© Фото : МЧС Брянской области/TelegramЗадымление на кровле вокзала Брянск-Орловский
Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : МЧС Брянской области/Telegram
Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Задымление на кровле вокзала Брянск-Орловский не повлияло на движение поездов, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
По ее данным, в понедельник в 07.45 на кровле вокзала Брянск-Орловский произошло задымление, площадь которого составила один квадратный метр. На время проведения оперативных мероприятий по ликвидации задымления железнодорожники перевели пассажиров из зала ожидания в другое помещение вокзала. Никто не пострадал. В 07.55 задымление было ликвидировано силами городского пожарного расчета.
"На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по Брянской области ранее сообщало, что возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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