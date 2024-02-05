https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html

Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах

Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах - РИА Новости, 05.02.2024

Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах

Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:15

2024-02-05T02:15

2024-02-05T02:15

общество

экономика

синергия

россия

андрей сироткин

деньги

вклады

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Он напомнил, что при двузначной инфляции и ключевой ставке размещение денег на вкладе или накопительном счете в лучшем случае позволит сохранить их, а в худшем возможны и потери.“Некоторые банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной”, — добавил эксперт.У вкладов достоинство другое — надежность, считает он. Открывая его, вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора, пояснил собеседник агентства. Кроме того, сохранность вкладов гарантирует государство, заключил Сироткин.

https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html

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общество, экономика, синергия, россия, андрей сироткин, деньги, вклады