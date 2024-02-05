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Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах - РИА Новости, 05.02.2024
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02:15 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах - РИА Новости, 05.02.2024
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах
Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T02:15
2024-02-05T02:15
общество
экономика
синергия
россия
андрей сироткин
деньги
вклады
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Он напомнил, что при двузначной инфляции и ключевой ставке размещение денег на вкладе или накопительном счете в лучшем случае позволит сохранить их, а в худшем возможны и потери.“Некоторые банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной”, — добавил эксперт.У вкладов достоинство другое — надежность, считает он. Открывая его, вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора, пояснил собеседник агентства. Кроме того, сохранность вкладов гарантирует государство, заключил Сироткин.
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общество, экономика, синергия, россия, андрей сироткин, деньги, вклады
Общество, Экономика, Синергия, Россия, Андрей Сироткин, Деньги, Вклады
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах

Экономист Сироткин: банковские вклады не покрывают реальную инфляцию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.
Он напомнил, что при двузначной инфляции и ключевой ставке размещение денег на вкладе или накопительном счете в лучшем случае позволит сохранить их, а в худшем возможны и потери.
«
“Некоторые банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной”, — добавил эксперт.
У вкладов достоинство другое — надежность, считает он. Открывая его, вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора, пояснил собеседник агентства. Кроме того, сохранность вкладов гарантирует государство, заключил Сироткин.
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ОбществоЭкономикаСинергияРоссияАндрей СироткинДеньгиВклады
 
 
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