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СМИ: уроженец Киева купил бывшую виллу Березовского во Франции - РИА Новости, 05.02.2024
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19:26 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/villa-1925549651.html
СМИ: уроженец Киева купил бывшую виллу Березовского во Франции
СМИ: уроженец Киева купил бывшую виллу Березовского во Франции - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: уроженец Киева купил бывшую виллу Березовского во Франции
Виллу беглого российского бизнесмена Бориса Березовского "Шато де ла Гаруп", конфискованную в 2015 году, приобрел украинский миллиардер и со-основатель... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:26
2024-02-05T19:26
в мире
россия
сша
борис березовский
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Виллу беглого российского бизнесмена Бориса Березовского "Шато де ла Гаруп", конфискованную в 2015 году, приобрел украинский миллиардер и со-основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум, сообщает издание Nice Matin. Французское агентство, управляющее конфискованной недвижимостью (Agrasc), не объявило ни суммы сделки, ни личности покупателя. Тем не менее, по информации СМИ, именно Кум, с 16 лет проживающий в США, приобрел роскошную виллу в пользу французского государства, которому он заплатил почти 65 миллионов евро. "Американский миллиардер, чья огромная яхта Moonrise все лето курсировала вдоль Лазурного берега, перевел порядка 65 миллионов евро, притом что, по последним оценкам, стоимость виллы "Шато де ла Гаруп" составляет по меньшей мере 158 миллионов евро", - сообщило СМИ. Издание напоминает, что сделка по продаже WhatsApp компании Facebook* в 2017 году принесла 47-летнему бизнесмену 19 миллиардов долларов, а его состояние на сегодняшний день оценивается в 14 миллиардов. Роскошная вилла на Лазурном берегу была изъята в 2015 году - два года спустя после смерти Березовского. На территории резиденции на мысе Антиб, откуда открываются виды на Средиземное море, также расположены пять зданий для слуг, ландшафтный парк площадью в 10 гектаров с бассейном, джакузи и теннисным кортом. Вилла Березовского, а также соседствующая с ней колокольня были конфискованы властями Франции в рамках дела об отмывании денег инвестиционной компанией Sifi и её управляющим Жаном-Луи Бордом, подставным лицом Березовского. Отмечается, что, используя счета компании, Березовский приобрёл "Шато де ла Гаруп" за 8,4 миллиона евро в 1996 году, а годом позже - колокольню де ла Гаруп за 13,5 миллионов евро.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230526/zhirinovskiy-1874255264.html
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в мире, россия, сша, борис березовский, франция, whatsapp inc.
В мире, Россия, США, Борис Березовский, Франция, WhatsApp Inc.
СМИ: уроженец Киева купил бывшую виллу Березовского во Франции

Nice Matin: сооснователь WhatsApp Кум купил бывшую виллу Березовского во Франции

© AP Photo / Manu FernandezСооснователь мессенджера WhatsApp и глава компании Ян Кум
Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава компании Ян Кум - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава компании Ян Кум. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Виллу беглого российского бизнесмена Бориса Березовского "Шато де ла Гаруп", конфискованную в 2015 году, приобрел украинский миллиардер и со-основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум, сообщает издание Nice Matin.
Французское агентство, управляющее конфискованной недвижимостью (Agrasc), не объявило ни суммы сделки, ни личности покупателя. Тем не менее, по информации СМИ, именно Кум, с 16 лет проживающий в США, приобрел роскошную виллу в пользу французского государства, которому он заплатил почти 65 миллионов евро.
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"Американский миллиардер, чья огромная яхта Moonrise все лето курсировала вдоль Лазурного берега, перевел порядка 65 миллионов евро, притом что, по последним оценкам, стоимость виллы "Шато де ла Гаруп" составляет по меньшей мере 158 миллионов евро", - сообщило СМИ. Издание напоминает, что сделка по продаже WhatsApp компании Facebook* в 2017 году принесла 47-летнему бизнесмену 19 миллиардов долларов, а его состояние на сегодняшний день оценивается в 14 миллиардов.
Роскошная вилла на Лазурном берегу была изъята в 2015 году - два года спустя после смерти Березовского. На территории резиденции на мысе Антиб, откуда открываются виды на Средиземное море, также расположены пять зданий для слуг, ландшафтный парк площадью в 10 гектаров с бассейном, джакузи и теннисным кортом.
Вилла Березовского, а также соседствующая с ней колокольня были конфискованы властями Франции в рамках дела об отмывании денег инвестиционной компанией Sifi и её управляющим Жаном-Луи Бордом, подставным лицом Березовского. Отмечается, что, используя счета компании, Березовский приобрёл "Шато де ла Гаруп" за 8,4 миллиона евро в 1996 году, а годом позже - колокольню де ла Гаруп за 13,5 миллионов евро.
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