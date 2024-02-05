https://ria.ru/20240205/vertolet-1925487679.html

Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8

Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024

Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8

В Карелии продолжается поисковая операция после крушения вертолета Ми-8, в ней задействовано 95 человек, в том числе 29 водолазов, спасатели в настоящее время... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:32

2024-02-05T14:32

2024-02-05T14:32

происшествия

онежское озеро

россия

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. В Карелии продолжается поисковая операция после крушения вертолета Ми-8, в ней задействовано 95 человек, в том числе 29 водолазов, спасатели в настоящее время готовятся к погружению, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "Продолжаем поисковую операцию на Онежском озере. Сейчас на месте крушения вертолета МИ-8 работают следователи, возбуждено уголовное дело. Спасатели готовятся к погружению – сейчас они укрепляют берега майны и готовят технику. На месте собрана группировка сил и средств от РСЧС и МЧС России. Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава Карелии отметил, что для спасателей организовано проживание и питание на базе спортивно-тренировочного лагеря в Деревянном. В воскресенье вечером Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве уточняли, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 километрах от берега. Бывшие на борту сотрудники ведомства пока не найдены. Глубина в месте падения - около 50 метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925416134.html

онежское озеро

россия

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происшествия, онежское озеро, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш