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Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
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14:32 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925487679.html
Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8
Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8
В Карелии продолжается поисковая операция после крушения вертолета Ми-8, в ней задействовано 95 человек, в том числе 29 водолазов, спасатели в настоящее время... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:32
2024-02-05T14:32
происшествия
онежское озеро
россия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. В Карелии продолжается поисковая операция после крушения вертолета Ми-8, в ней задействовано 95 человек, в том числе 29 водолазов, спасатели в настоящее время готовятся к погружению, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "Продолжаем поисковую операцию на Онежском озере. Сейчас на месте крушения вертолета МИ-8 работают следователи, возбуждено уголовное дело. Спасатели готовятся к погружению – сейчас они укрепляют берега майны и готовят технику. На месте собрана группировка сил и средств от РСЧС и МЧС России. Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава Карелии отметил, что для спасателей организовано проживание и питание на базе спортивно-тренировочного лагеря в Деревянном. В воскресенье вечером Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве уточняли, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 километрах от берега. Бывшие на борту сотрудники ведомства пока не найдены. Глубина в месте падения - около 50 метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925416134.html
онежское озеро
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происшествия, онежское озеро, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Онежское озеро, Россия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Глава Карелии рассказал о ходе поисковой операции после крушения Ми-8

В поисковой операции после крушения Ми-8 в Карелии задействовано 95 человек

© Фото : Парфенчиков|Карелия/TelegramМесто крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Место крушения вертолета Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Парфенчиков|Карелия/Telegram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. В Карелии продолжается поисковая операция после крушения вертолета Ми-8, в ней задействовано 95 человек, в том числе 29 водолазов, спасатели в настоящее время готовятся к погружению, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«
"Продолжаем поисковую операцию на Онежском озере. Сейчас на месте крушения вертолета МИ-8 работают следователи, возбуждено уголовное дело. Спасатели готовятся к погружению – сейчас они укрепляют берега майны и готовят технику. На месте собрана группировка сил и средств от РСЧС и МЧС России. Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 10:28
Глава Карелии отметил, что для спасателей организовано проживание и питание на базе спортивно-тренировочного лагеря в Деревянном.
В воскресенье вечером Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве уточняли, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 километрах от берега. Бывшие на борту сотрудники ведомства пока не найдены. Глубина в месте падения - около 50 метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии
Вчера, 10:02
 
ПроисшествияОнежское озероРоссияАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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