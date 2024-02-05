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Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
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08:57 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925405765.html
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8 МЧС, который рухнул в Карелии, выполнял рейс Петрозаводск – Вытегра, Вологодская область готова оказать необходимую помощь в проведении поисковых... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:57
2024-02-05T08:57
происшествия
вологодская область
россия
петрозаводск
георгий филимонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС, который рухнул в Карелии, выполнял рейс Петрозаводск – Вытегра, Вологодская область готова оказать необходимую помощь в проведении поисковых работ, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. "Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", - написал он. "Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра и последний раз вышел на связь вчера в 17:04. Предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки. Позднее на Онежском озере в районе населенного пункта Деревянное, Республики Карелия во льду обнаружена большая промоина, а также части фюзеляжа с надписью "МЧС". Остатки вертолета и экипаж пока не обнаружены", - отметил он. Филимонов также выразил слова поддержки близким членов экипажа вертолета, руководству и сотрудникам МЧС России. В воскресенье вечером МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 ведомства перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже сообщалось об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html
вологодская область
россия
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происшествия, вологодская область, россия, петрозаводск, георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Вологодская область, Россия, Петрозаводск, Георгий Филимонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8

Вологодская область готова помочь в поисках вертолета после крушения в Карелии

© РИА Новости / Алексей ДаничевВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС, который рухнул в Карелии, выполнял рейс Петрозаводск – Вытегра, Вологодская область готова оказать необходимую помощь в проведении поисковых работ, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
"Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", - написал он.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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"Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра и последний раз вышел на связь вчера в 17:04. Предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки. Позднее на Онежском озере в районе населенного пункта Деревянное, Республики Карелия во льду обнаружена большая промоина, а также части фюзеляжа с надписью "МЧС". Остатки вертолета и экипаж пока не обнаружены", - отметил он.
Филимонов также выразил слова поддержки близким членов экипажа вертолета, руководству и сотрудникам МЧС России.
В воскресенье вечером МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 ведомства перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже сообщалось об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияВологодская областьРоссияПетрозаводскГеоргий ФилимоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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