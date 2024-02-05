https://ria.ru/20240205/vertolet-1925405765.html
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8 МЧС, который рухнул в Карелии, выполнял рейс Петрозаводск – Вытегра, Вологодская область готова оказать необходимую помощь в проведении поисковых... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:57
2024-02-05T08:57
2024-02-05T08:57
происшествия
вологодская область
россия
петрозаводск
георгий филимонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770022682_0:163:2353:1486_1920x0_80_0_0_c893812a635e89e13cf1dc5e448dba39.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС, который рухнул в Карелии, выполнял рейс Петрозаводск – Вытегра, Вологодская область готова оказать необходимую помощь в проведении поисковых работ, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. "Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", - написал он. "Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра и последний раз вышел на связь вчера в 17:04. Предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки. Позднее на Онежском озере в районе населенного пункта Деревянное, Республики Карелия во льду обнаружена большая промоина, а также части фюзеляжа с надписью "МЧС". Остатки вертолета и экипаж пока не обнаружены", - отметил он. Филимонов также выразил слова поддержки близким членов экипажа вертолета, руководству и сотрудникам МЧС России. В воскресенье вечером МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 ведомства перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже сообщалось об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html
вологодская область
россия
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770022682_0:0:2353:1764_1920x0_80_0_0_dd5e6dcee7a22f62c8c844fd3d34d66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, россия, петрозаводск, георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Вологодская область, Россия, Петрозаводск, Георгий Филимонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Вологодская область готова помочь в поисках упавшего вертолета Ми-8
Вологодская область готова помочь в поисках вертолета после крушения в Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости.
Вертолет Ми-8 МЧС, который рухнул в Карелии, выполнял рейс Петрозаводск – Вытегра, Вологодская область готова оказать необходимую помощь в проведении поисковых работ, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале
.
"Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", - написал он.
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
"Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра и последний раз вышел на связь вчера в 17:04. Предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки. Позднее на Онежском озере в районе населенного пункта Деревянное, Республики Карелия во льду обнаружена большая промоина, а также части фюзеляжа с надписью "МЧС". Остатки вертолета и экипаж пока не обнаружены", - отметил он.
Филимонов также выразил слова поддержки близким членов экипажа вертолета, руководству и сотрудникам МЧС России.
В воскресенье вечером МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 ведомства перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже сообщалось об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8