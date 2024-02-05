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СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 05.02.2024
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07:29 05.02.2024 (обновлено: 08:30 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 05.02.2024
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта из-за крушения вертолета Ми-8, сообщил СК. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:29
2024-02-05T08:30
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика карелия
крушение ми-8 в карелии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта из-за крушения вертолета Ми-8, сообщил СК.&quot;Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Республике Карелия &lt;...&gt; по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации&quot;, — говорится в заявлении.Ми-8 перестал выходить на связь в воскресенье, во время тренировочного полета над акваторией Онежского озера. Летательный аппарат принадлежит ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России".На борту находились три члена экипажа с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России их неоднократно привлекали к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров.Обломки нашли в 11 километрах от берега. Глубина в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров.МЧС создал оперативный штаб и комиссию по расследованию катастрофы. В работах участвуют более 140 человек и 33 единицы техники. Следователи также проводят осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921889519.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика карелия, крушение ми-8 в карелии
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Карелия, Крушение Ми-8 в Карелии
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии

СК: после крушения вертолета в Карелии возбудили дело о нарушении правил

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта из-за крушения вертолета Ми-8, сообщил СК.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Республике Карелия <...> по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Ми-8 перестал выходить на связь в воскресенье, во время тренировочного полета над акваторией Онежского озера. Летательный аппарат принадлежит ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России".
На борту находились три члена экипажа с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России их неоднократно привлекали к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров.
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Обломки нашли в 11 километрах от берега. Глубина в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров.
МЧС создал оперативный штаб и комиссию по расследованию катастрофы. В работах участвуют более 140 человек и 33 единицы техники. Следователи также проводят осмотр места происшествия.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика КарелияКрушение Ми-8 в Карелии
 
 
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