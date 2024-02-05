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В Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8
В Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8 - РИА Новости, 05.02.2024
В Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8
В Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в акватории Онежского озера, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:57
2024-02-05T03:57
2024-02-05T04:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
республика карелия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в акватории Онежского озера, сообщили РИА Новости в МЧС.Уточняется, что спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали водоем в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района Республики Карелия."Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 километров от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров. Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия. К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров", — рассказали в ведомстве.Под водой также пройдут работы с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" с глубиной погружения до 300 метров, добавил собеседник агентства.Подчеркивается, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета."За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", — заключил собеседник агентства.Ми-8 перестал выходить на связь в воскресенье во время тренировочного полета над акваторией Онежского озера. Летательный аппарат принадлежит ФГБУ Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России. Как сообщалось, на борту находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921889519.html
https://ria.ru/20240117/mi-8-1921777141.html
республика карелия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, республика карелия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Республика Карелия
В Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8
МЧС: в Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в акватории озера