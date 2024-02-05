https://ria.ru/20240205/ukraina-1925567248.html

Начать с себя. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном

Начать с себя. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном - РИА Новости, 05.02.2024

Начать с себя. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который намерен отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, нужно в первую очередь задуматься о собственной... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T22:18

2024-02-05T22:18

2024-02-05T22:18

политика

украина

владимир зеленский

валерий залужный

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который намерен отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, нужно в первую очередь задуматься о собственной профнепригодности, заявил генерал Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Я не вижу необходимости его (Залужного. — Прим. ред.) замены, честно скажу. Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что не справляется с определенной частью своих обязанностей", — сказал офицер.По мнению Кривоноса, обновление кадров в украинской армии не представляется возможным, поскольку людей с опытом, который есть у Залужного, сейчас в стране найти трудно.Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html

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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сергей кривонос, вооруженные силы украины