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На Украине в 2023 году объявили в розыск рекордное за пять лет число людей - РИА Новости, 05.02.2024
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20:06 05.02.2024 (обновлено: 20:32 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925556720.html
На Украине в 2023 году объявили в розыск рекордное за пять лет число людей
На Украине в 2023 году объявили в розыск рекордное за пять лет число людей - РИА Новости, 05.02.2024
На Украине в 2023 году объявили в розыск рекордное за пять лет число людей
Украинские правоохранительные органы в прошлом году объявили в розыск более семи тысяч человек, что является рекордным показателем за последние пять лет,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:06
2024-02-05T20:32
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы в прошлом году объявили в розыск более семи тысяч человек, что является рекордным показателем за последние пять лет, сообщает местный аналитический ресурс "Опендатабот" со ссылкой на данные украинского МВД. "На Украине в 2023 году было объявлено в розыск 7422 человека по данным министерства внутренних дел. Это наибольшее количество за последние пять лет и на 40% больше, чем в 2021 году. Накануне (февраля 2022 года - ред.) в розыск объявили 5269 человек", - пишет ресурс. Уточняется, что чаще всего в розыск объявляются из-за обвинения в коллаборационизме, воровстве и мошенничестве. Из сообщения следует, что чаще всего в розыск в 2023 году объявлялись из-за обвинения в коллаборационизме - 21,7%, за подозрения в кражах - 18,2% разыскиваемых, за государственную измену - 5,3% объявленных в розыск и за мошенничество - 4,8 %. При этом, как передают аналитики ресурса, почти половина (44%) людей из реестра были объявлены в 2023 году в розыск в прифронтовых регионах. "Почти половина людей в розыске скрываются от органов досудебного расследования - 3 299 человек или 44%. На втором месте скрывающиеся от суда - 2 126 человек. Тройку замыкают люди, приговоренные к наказанию без лишения свободы - 1 183 человека", - говорится в сообщении. Всего на конец января 2024 года в розыске на Украине, по данным МВД, находится 55 992 человека. Как сообщала 3 февраля британская газета Guardian, СБУ возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел, "связанных с сотрудничеством" с РФ, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся в определенных тюрьмах, где их держат вдали от других заключенных.
https://ria.ru/20231204/gosizmena-1913602595.html
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украина, россия, служба безопасности украины
Украина, Россия, Служба безопасности Украины
На Украине в 2023 году объявили в розыск рекордное за пять лет число людей

"Опендатабот": МВД Украины в 2023 году объявило в розыск рекордное число людей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы в прошлом году объявили в розыск более семи тысяч человек, что является рекордным показателем за последние пять лет, сообщает местный аналитический ресурс "Опендатабот" со ссылкой на данные украинского МВД.
«
"На Украине в 2023 году было объявлено в розыск 7422 человека по данным министерства внутренних дел. Это наибольшее количество за последние пять лет и на 40% больше, чем в 2021 году. Накануне (февраля 2022 года - ред.) в розыск объявили 5269 человек", - пишет ресурс.
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Уточняется, что чаще всего в розыск объявляются из-за обвинения в коллаборационизме, воровстве и мошенничестве. Из сообщения следует, что чаще всего в розыск в 2023 году объявлялись из-за обвинения в коллаборационизме - 21,7%, за подозрения в кражах - 18,2% разыскиваемых, за государственную измену - 5,3% объявленных в розыск и за мошенничество - 4,8 %.
При этом, как передают аналитики ресурса, почти половина (44%) людей из реестра были объявлены в 2023 году в розыск в прифронтовых регионах. "Почти половина людей в розыске скрываются от органов досудебного расследования - 3 299 человек или 44%. На втором месте скрывающиеся от суда - 2 126 человек. Тройку замыкают люди, приговоренные к наказанию без лишения свободы - 1 183 человека", - говорится в сообщении.
Всего на конец января 2024 года в розыске на Украине, по данным МВД, находится 55 992 человека.
Как сообщала 3 февраля британская газета Guardian, СБУ возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел, "связанных с сотрудничеством" с РФ, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся в определенных тюрьмах, где их держат вдали от других заключенных.
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