https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html
Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины
Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины - РИА Новости, 05.02.2024
Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины
Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената США на цели национальной безопасности,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:46
2024-02-05T19:46
2024-02-05T22:29
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената США на цели национальной безопасности, включающий поддержку Киева, и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер. "Слишком многие республиканцы, включая спикера (палаты представителей Майка - ред.) Джонсона до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит, - давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года. Украина может исчезнуть", - заявил он в эфире телеканал MSNBC, комментируя критику законопроекта со стороны Республиканской партии. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. По мнению Шумера, за время ожидания Трампа ситуация на границе также можно значительно ухудшиться. "Дональд Трамп заявил, что желает хаоса", - отметил сенатор-демократ и подчеркнул, что США находятся в "поворотной точке истории". Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" документ, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, оказался "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html
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в мире, украина, киев, сша, чак шумер, дональд трамп, майк джонсон
В мире, Украина, Киев, США, Чак Шумер, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины
Чак Шумер: Украина может исчезнуть без поддержки США проекта по помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената США на цели национальной безопасности, включающий поддержку Киева, и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.
«
"Слишком многие республиканцы, включая спикера (палаты представителей Майка - ред.) Джонсона до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит, - давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года. Украина может исчезнуть", - заявил он в эфире телеканал MSNBC, комментируя критику законопроекта со стороны Республиканской партии.
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю
. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден
заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
По мнению Шумера, за время ожидания Трампа ситуация на границе также можно значительно ухудшиться. "Дональд Трамп заявил, что желает хаоса", - отметил сенатор-демократ и подчеркнул, что США находятся в "поворотной точке истории".
Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" документ, представленный сенатом США.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, оказался "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
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