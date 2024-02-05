https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html

Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины

Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины - РИА Новости, 05.02.2024

Лидер демократов в сенате заявил об угрозе исчезновения Украины

Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената США на цели национальной безопасности,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:46

2024-02-05T19:46

2024-02-05T22:29

в мире

украина

киев

сша

чак шумер

дональд трамп

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_77e2d4276d770a53785d8f81ace4e862.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената США на цели национальной безопасности, включающий поддержку Киева, и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер. "Слишком многие республиканцы, включая спикера (палаты представителей Майка - ред.) Джонсона до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит, - давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года. Украина может исчезнуть", - заявил он в эфире телеканал MSNBC, комментируя критику законопроекта со стороны Республиканской партии. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. По мнению Шумера, за время ожидания Трампа ситуация на границе также можно значительно ухудшиться. "Дональд Трамп заявил, что желает хаоса", - отметил сенатор-демократ и подчеркнул, что США находятся в "поворотной точке истории". Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" документ, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, оказался "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925408253.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, чак шумер, дональд трамп, майк джонсон