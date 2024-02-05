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Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
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15:59 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать раскол в обществе, заявил секретарь комитета Верховной... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:59
2024-02-05T15:59
политика
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать раскол в обществе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в эфире Radio NV."Мы должны понимать, что его (Залужного. — Прим. ред.) смещение может привести в том числе и к расколу общества", — спрогнозировал политик.Как отметил парламентарий, киевские власти сначала критиковали главкома, который заявил, что ВСУ зашли в тупик на фронте, а затем команда Зеленского вслед за Залужным признала, что ситуация реально сложная.Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240205/khaos-1925508803.html
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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного

Депутат Рады Костенко: увольнение Залужного расколет Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать раскол в обществе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в эфире Radio NV.
«
"Мы должны понимать, что его (Залужного. — Прим. ред.) смещение может привести в том числе и к расколу общества", — спрогнозировал политик.
Как отметил парламентарий, киевские власти сначала критиковали главкома, который заявил, что ВСУ зашли в тупик на фронте, а затем команда Зеленского вслед за Залужным признала, что ситуация реально сложная.
Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Журналист из ФРГ одним словом описал, что началось в Киеве из-за Залужного
Вчера, 15:52
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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