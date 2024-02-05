https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html

Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного

Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного - РИА Новости, 05.02.2024

Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать раскол в обществе, заявил секретарь комитета Верховной... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:59

2024-02-05T15:59

2024-02-05T15:59

политика

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать раскол в обществе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в эфире Radio NV."Мы должны понимать, что его (Залужного. — Прим. ред.) смещение может привести в том числе и к расколу общества", — спрогнозировал политик.Как отметил парламентарий, киевские власти сначала критиковали главкома, который заявил, что ВСУ зашли в тупик на фронте, а затем команда Зеленского вслед за Залужным признала, что ситуация реально сложная.Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240205/khaos-1925508803.html

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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины