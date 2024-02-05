https://ria.ru/20240205/ukraina-1925492647.html

Немецкий генерал призвал Украину мобилизовать больше солдат

Немецкий генерал призвал Украину мобилизовать больше солдат - РИА Новости, 05.02.2024

Немецкий генерал призвал Украину мобилизовать больше солдат

Украинским властям придется мобилизовать больше солдат и не надеяться на поставку чудо-оружия из Германии, заявил в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:51

2024-02-05T14:51

2024-02-05T14:51

специальная военная операция на украине

украина

в мире

германия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Украинским властям придется мобилизовать больше солдат и не надеяться на поставку чудо-оружия из Германии, заявил в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля. "Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат - хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить. Но также и потому, что подразделения, некоторые из которых находятся на фронте уже 24 месяца, нуждаются в восстановлении", - сказал Фройдинг. Он признал, что по причине демографической ямы между 20 и 40-летними украинцами, данная тема является предметом "переговоров" между политикой и обществом. Помимо вопроса мобилизации, проблемой является обеспечение Украины боеприпасами, считает военный. "Вероятно, только из Германии в этом году мы сможем более чем вдвое увеличить поставки артиллерийских боеприпасов", - отметил генерал. При этом Фройдинг призывает не возлагать надежды на такие ракеты дальнего действия, как Taurus, которые Германия не решается поставлять Украине. "Ни одна система вооружений не является вундерваффе (чудо-оружием), меняющим ход событий. Гораздо важнее, чтобы военное руководство применяло все имеющиеся в его распоряжении средства в разумном сочетании и с учетом возможностей противника", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр