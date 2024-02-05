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Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925482812.html
Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги
Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги - РИА Новости, 05.02.2024
Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги
Мэр Киева Виталий Кличко на фоне разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал в своем Telegram-канале власти Украины прекратить,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:12
2024-02-05T14:12
специальная военная операция на украине
украина
в мире
валерий залужный
виталий кличко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал в своем Telegram-канале власти Украины прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. "Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного… К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу", - написал Кличко. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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украина, в мире, валерий залужный, виталий кличко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Киев
Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги

Кличко на фоне сообщений о Залужном призвал власти прекратить интриги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал в своем Telegram-канале власти Украины прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу.
"Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного… К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу", - написал Кличко.
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Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВалерий ЗалужныйВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРКиев
 
 
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