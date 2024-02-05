https://ria.ru/20240205/ukraina-1925482812.html

Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги

Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги - РИА Новости, 05.02.2024

Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал в своем Telegram-канале власти Украины прекратить,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:12

2024-02-05T14:12

2024-02-05T14:12

специальная военная операция на украине

украина

в мире

валерий залужный

виталий кличко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155691/23/1556912319_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_203dbfd7ff8bb01615ecad2188590be0.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал в своем Telegram-канале власти Украины прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. "Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного… К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу", - написал Кличко. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, валерий залужный, виталий кличко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, киев