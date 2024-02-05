Кличко призвал украинские власти прекратить политические интриги
Кличко на фоне сообщений о Залужном призвал власти прекратить интриги
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал в своем Telegram-канале власти Украины прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу.
"Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного… К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу", - написал Кличко.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.