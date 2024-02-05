https://ria.ru/20240205/ukraina-1925448538.html

На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны

На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны - РИА Новости, 05.02.2024

На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны

Профицит электроэнергии возник в энергосистеме Украины в воскресенье, излишки передавались в энергосистему Польши, сообщили в украинском министерстве... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:56

2024-02-05T11:56

2024-02-05T11:56

украина

экономика

польша

молдавия

денис шмыгаль

укрэнерго

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Профицит электроэнергии возник в энергосистеме Украины в воскресенье, излишки передавались в энергосистему Польши, сообщили в украинском министерстве энергетики. В январе украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно заявляла о возможном дефиците электроэнергии в энергосистеме страны из-за высокого потребления. Его восполняли в основном за счет импорта из стран ЕС. Экспорт при этом отсутствовал. "Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши суммарной величиной поставки 300 мегаватт в час", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины. По информации ведомства, в понедельник планируется экспорт электроэнергии в Молдавию. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что зима в этом году будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" до начала отопительного сезона планировала отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html

украина

польша

молдавия

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украина, экономика, польша, молдавия, денис шмыгаль, укрэнерго, евросоюз