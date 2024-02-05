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На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны - РИА Новости, 05.02.2024
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11:56 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925448538.html
На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны
На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны - РИА Новости, 05.02.2024
На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны
Профицит электроэнергии возник в энергосистеме Украины в воскресенье, излишки передавались в энергосистему Польши, сообщили в украинском министерстве... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:56
2024-02-05T11:56
украина
экономика
польша
молдавия
денис шмыгаль
укрэнерго
евросоюз
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Профицит электроэнергии возник в энергосистеме Украины в воскресенье, излишки передавались в энергосистему Польши, сообщили в украинском министерстве энергетики. В январе украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно заявляла о возможном дефиците электроэнергии в энергосистеме страны из-за высокого потребления. Его восполняли в основном за счет импорта из стран ЕС. Экспорт при этом отсутствовал. "Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши суммарной величиной поставки 300 мегаватт в час", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины. По информации ведомства, в понедельник планируется экспорт электроэнергии в Молдавию. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что зима в этом году будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" до начала отопительного сезона планировала отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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украина, экономика, польша, молдавия, денис шмыгаль, укрэнерго, евросоюз
Украина, Экономика, Польша, Молдавия, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, Евросоюз
На Украине заявили о профиците электроэнергии в энергосистеме страны

Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии в энергосистеме страны

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Профицит электроэнергии возник в энергосистеме Украины в воскресенье, излишки передавались в энергосистему Польши, сообщили в украинском министерстве энергетики.
В январе украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно заявляла о возможном дефиците электроэнергии в энергосистеме страны из-за высокого потребления. Его восполняли в основном за счет импорта из стран ЕС. Экспорт при этом отсутствовал.
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"Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши суммарной величиной поставки 300 мегаватт в час", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.
По информации ведомства, в понедельник планируется экспорт электроэнергии в Молдавию.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что зима в этом году будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" до начала отопительного сезона планировала отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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