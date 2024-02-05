https://ria.ru/20240205/ukraina-1925412280.html
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров - РИА Новости, 05.02.2024
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров
Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:38
2024-02-05T09:38
2024-02-05T09:38
в мире
украина
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров. "В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько 19 января сообщила, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров
Экс-премьер Украины: страна не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров.
"В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.
Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько 19 января сообщила, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Устроят ли американцы переворот на Украине