https://ria.ru/20240205/ukraina-1925412280.html

Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров

Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров - РИА Новости, 05.02.2024

Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров

Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:38

2024-02-05T09:38

2024-02-05T09:38

в мире

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров. "В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько 19 января сообщила, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, николай азаров (политик)