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Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров - РИА Новости, 05.02.2024
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09:38 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925412280.html
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров - РИА Новости, 05.02.2024
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров
Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:38
2024-02-05T09:38
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров. "В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько 19 января сообщила, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, заявил Азаров

Экс-премьер Украины: страна не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина не сможет выбраться из нищеты в ближайшие десятилетия, Западу это не нужно, считает бывший премьер страны Николай Азаров.
"В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.
Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько 19 января сообщила, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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