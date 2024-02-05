https://ria.ru/20240205/ukraina-1925387787.html

Пушилин считает, что Зеленский сможет сместить Залужного

Пушилин считает, что Зеленский сможет сместить Залужного - РИА Новости, 05.02.2024

Пушилин считает, что Зеленский сможет сместить Залужного

На Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством, скорее всего, Владимиру Зеленскому удастся "отодвинуть" главкома ВСУ Валерия... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:34

2024-02-05T03:34

2024-02-05T03:38

украина

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владимир зеленский

валерий залужный

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством, скорее всего, Владимиру Зеленскому удастся "отодвинуть" главкома ВСУ Валерия Залужного, при этом возможность управлять внутренними процессами в этой стране в интересах ее жителей уже потеряна, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, киевский режим и ранее "славился такими противостояниями", но сегодня это "особенно обострилось". "Пиар-акции являются более доминирующими, нежели реально важные моменты для людей - жителей оставшейся части Украины. Поэтому сейчас мы видим противостояние, которое по факту есть между военным руководством и между Зеленским и членами его команды. К чему это приведет? Ну, скорее всего, у Зеленского пока хватит все же ресурсов Залужного отодвинуть. Удастся ли это сделать безболезненно в последующем в плане электоральных составляющих? Большой вопрос. Именно поэтому мы видим такие колебания сейчас - уволен, не уволен, подписано, не подписано, проводятся консультации, не проводятся", - сказал Пушилин РИА Новости. Как подчеркнул руководитель региона, на Украине уже потеряна возможность управлять внутренними процессами исходя из интересов жителей страны. "То, что очень много внимания уделяется как раз позиции внешних сил, это в очередной раз подчеркивает, что Украина, потеряв свою субъектность, потеряла и возможность управлять внутренними процессами в полной мере, исходя из интересов самих жителей оставшейся части Украины. Теперь интересы внешних игроков, западных стран, кураторов - они являются более доминирующими, исходя в том числе из геополитических интересов", - подчеркнул Пушилин. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил это решение.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925378740.html

https://ria.ru/20240205/zavod-1925381404.html

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украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, денис пушилин, в мире