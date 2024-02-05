https://ria.ru/20240205/ukraina-1925378740.html

Зеленский заявил, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства"

Зеленский заявил, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства" - РИА Новости, 05.02.2024

Зеленский заявил, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства"

Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", об этом он рассказал в интервью каналу Rai1. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T00:03

2024-02-05T00:03

2024-02-05T01:41

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", об этом он рассказал в интервью каналу Rai1."Необходима перезагрузка и новое начало. <...> Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — сообщил Зеленский в ответ на вопрос про конфронтацию с главкомом ВСУ Валерием Залужным.По его словам, речь идет обо всей управленческой группе, которая "ведет машину страны".Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240205/zavod-1925381404.html

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в мире, украина, владимир зеленский