https://ria.ru/20240205/udar-1925527433.html
США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене
США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене - РИА Новости, 05.02.2024
США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене
США и Великобритания нанесли серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил подконтрольный правящим на севере страны властям телеканал... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:31
2024-02-05T17:31
2024-02-05T17:56
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ДОХА, 5 фев — РИА Новости. США и Великобритания нанесли серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил подконтрольный правящим на севере страны властям телеканал "Аль-Масира"."Американо-британская авиация агрессоров совершила два налета и нанесла бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда", — говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости источник в местных органах власти, в результате бомбардировки позиции "Ансар Алла" на севере города Ходейда ранения получили пять человек.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240204/yemen-1925321051.html
https://ria.ru/20240201/yemen-1924899509.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, йемен, военная операция сша и британии в йемене, красное море, ходейда (город), ансар алла
В мире, США, Великобритания, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море, Ходейда (город), Ансар Алла
США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене
США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда на западе Йемена