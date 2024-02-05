https://ria.ru/20240205/udar-1925527433.html

США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене

США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене - РИА Новости, 05.02.2024

США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене

США и Великобритания нанесли серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил подконтрольный правящим на севере страны властям телеканал... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:31

2024-02-05T17:31

2024-02-05T17:56

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красное море

ходейда (город)

ансар алла

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ДОХА, 5 фев — РИА Новости. США и Великобритания нанесли серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил подконтрольный правящим на севере страны властям телеканал "Аль-Масира"."Американо-британская авиация агрессоров совершила два налета и нанесла бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда", — говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости источник в местных органах власти, в результате бомбардировки позиции "Ансар Алла" на севере города Ходейда ранения получили пять человек.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240204/yemen-1925321051.html

https://ria.ru/20240201/yemen-1924899509.html

сша

великобритания

йемен

красное море

ходейда (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, йемен, военная операция сша и британии в йемене, красное море, ходейда (город), ансар алла