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Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения - РИА Новости, 05.02.2024
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15:31 05.02.2024
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Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения - РИА Новости, 05.02.2024
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения
Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:31
2024-02-05T15:31
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.&quot;Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце (иранского календарного - ред.) года (заканчивается в марте 2024 года - ред.)&quot;, - приводит агентство Fars слова Ирани.Он отметил, что для Ирана учения проводятся с целью отработки ситуаций по обеспечению "безопасности интересов и экономических ресурсов исламской республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока".
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космос - риа наука, иран, россия, китай, в мире
Космос - РИА Наука, Иран, Россия, Китай, В мире
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения

Шахрам Ирани: Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в марте

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.
«

"Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце (иранского календарного - ред.) года (заканчивается в марте 2024 года - ред.)", - приводит агентство Fars слова Ирани.

Он отметил, что для Ирана учения проводятся с целью отработки ситуаций по обеспечению "безопасности интересов и экономических ресурсов исламской республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока".
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