https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html

Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения

Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения - РИА Новости, 05.02.2024

Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения

Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:31

2024-02-05T15:31

2024-02-05T15:31

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани."Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце (иранского календарного - ред.) года (заканчивается в марте 2024 года - ред.)", - приводит агентство Fars слова Ирани.Он отметил, что для Ирана учения проводятся с целью отработки ситуаций по обеспечению "безопасности интересов и экономических ресурсов исламской республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока".

https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html

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космос - риа наука, иран, россия, китай, в мире