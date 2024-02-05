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В Турции обнаружили чиновника с огнестрельным ранением, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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12:22 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925455806.html
В Турции обнаружили чиновника с огнестрельным ранением, пишут СМИ
В Турции обнаружили чиновника с огнестрельным ранением, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
В Турции обнаружили чиновника с огнестрельным ранением, пишут СМИ
Главу района Экинёзю турецкой провинции Кахраманмараш Месута Кошкуна обнаружили с огнестрельным ранением в голову в его резиденции, полиция начала... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:22
2024-02-05T12:22
кахраманмараш
в мире
турция
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Главу района Экинёзю турецкой провинции Кахраманмараш Месута Кошкуна обнаружили с огнестрельным ранением в голову в его резиденции, полиция начала расследование, пишет газета Hürriyet. "Месут Кошкун, глава района Экинёзю в Кахраманмараше, был найден в своем доме с огнестрельным ранением в голову. Согласно полученной информации, инцидент произошел в районе Экинёзю. Предположительно, водитель главы района утром отправился в резиденцию, чтобы отвезти главу района в офис, но не смог дозвониться. Тогда водитель сообщил об этом в полицию и медицинские службы. Когда полицейские вошли в резиденцию главы района, они обнаружили Кошкуна с огнестрельным ранением в голову. При осмотре медики констатировали смерть чиновника", - пишет издание. Тело Кошкуна было доставлено в морг Института судебной медицины для вскрытия. Полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти чиновника.
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925310732.html
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кахраманмараш, в мире, турция
Кахраманмараш, В мире, Турция
В Турции обнаружили чиновника с огнестрельным ранением, пишут СМИ

Hürriyet: в Турции обнаружили чиновника с огнестрельным ранением в голову

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Главу района Экинёзю турецкой провинции Кахраманмараш Месута Кошкуна обнаружили с огнестрельным ранением в голову в его резиденции, полиция начала расследование, пишет газета Hürriyet.
«
"Месут Кошкун, глава района Экинёзю в Кахраманмараше, был найден в своем доме с огнестрельным ранением в голову. Согласно полученной информации, инцидент произошел в районе Экинёзю. Предположительно, водитель главы района утром отправился в резиденцию, чтобы отвезти главу района в офис, но не смог дозвониться. Тогда водитель сообщил об этом в полицию и медицинские службы. Когда полицейские вошли в резиденцию главы района, они обнаружили Кошкуна с огнестрельным ранением в голову. При осмотре медики констатировали смерть чиновника", - пишет издание.
Тело Кошкуна было доставлено в морг Института судебной медицины для вскрытия. Полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти чиновника.
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