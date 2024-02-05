https://ria.ru/20240205/turisty-1925485505.html
МЭР РФ: число приездов белорусских туристов в РФ побило рекорд за 10 лет
МЭР РФ: число приездов белорусских туристов в РФ побило рекорд за 10 лет - РИА Новости, 05.02.2024
МЭР РФ: число приездов белорусских туристов в РФ побило рекорд за 10 лет
Въездной турпоток белорусских граждан в Россию за три первых квартала прошлого года превзошел максимальное значение за последнее десятилетие, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:24
2024-02-05T14:24
2024-02-05T14:35
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Въездной турпоток белорусских граждан в Россию за три первых квартала прошлого года превзошел максимальное значение за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Туристический потенциал России и Беларуси огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. За три квартала 2023 года въездной турпоток белорусских граждан в Россию превзошел не только показатель 2022 года, но и показал максимальное значение за последнее десятилетие", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача. Уточняется, что въезд белорусских туристов в Россию за этот период составил 191 тысячу поездок, что на 89% больше аналогичного периода 2022 года и стало максимумом за последнее десятилетие. А по данным статистического комитета Белоруссии, за первое полугодие граждане России совершили в Белоруссию 419 тысяч поездок, что соответствует их числу за весь 2022 год. Также Минэкономразвития России совместно с министерством спорта и туризма Белоруссии обсуждают перспективу создания туристического информационного центра Союзного государства, который позволит продвигать "уникальный туристический потенциал". А помимо этого, в ближайшее время на уровне правительств двух стран будет рассматриваться вопрос расширения географии полетов и транспортного сообщения между удаленными друг от друга районами России и Белоруссии, в том числе - в рамках трансграничных туристических маршрутов. "Идея о создании туристического информационного центра Союзного государства изначально принадлежит жителям Смоленской области, живущими рядом с российско-белорусской границей. Минэкономразвития готово выступить потенциальным государственным заказчиком проекта и в связке со Смоленской областью и другими заинтересованными участниками из регионов двух стран приступить к его разработке и дальнейшей реализации", - отметил замминистра. "Уверен, что в 2024 году вместе с туристическим сообществом России и Белоруссии мы сумеем решить вопрос увеличения транспортной доступности между нашими странами, поскольку именно транспортная доступность является важной составляющей для развития взаимного туризма", - заключил Вольвач.
https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925484734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, смоленская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, туризм
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Смоленская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Туризм
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Въездной турпоток белорусских граждан в Россию за три первых квартала прошлого года превзошел максимальное значение за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Туристический потенциал России и Беларуси
огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. За три квартала 2023 года въездной турпоток белорусских граждан в Россию превзошел не только показатель 2022 года, но и показал максимальное значение за последнее десятилетие", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.
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Уточняется, что въезд белорусских туристов в Россию за этот период составил 191 тысячу поездок, что на 89% больше аналогичного периода 2022 года и стало максимумом за последнее десятилетие. А по данным статистического комитета Белоруссии, за первое полугодие граждане России совершили в Белоруссию 419 тысяч поездок, что соответствует их числу за весь 2022 год.
Также Минэкономразвития России совместно с министерством спорта и туризма Белоруссии обсуждают перспективу создания туристического информационного центра Союзного государства, который позволит продвигать "уникальный туристический потенциал". А помимо этого, в ближайшее время на уровне правительств двух стран будет рассматриваться вопрос расширения географии полетов и транспортного сообщения между удаленными друг от друга районами России и Белоруссии, в том числе - в рамках трансграничных туристических маршрутов.
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"Идея о создании туристического информационного центра Союзного государства изначально принадлежит жителям Смоленской области
, живущими рядом с российско-белорусской границей. Минэкономразвития готово выступить потенциальным государственным заказчиком проекта и в связке со Смоленской областью и другими заинтересованными участниками из регионов двух стран приступить к его разработке и дальнейшей реализации", - отметил замминистра.
"Уверен, что в 2024 году вместе с туристическим сообществом России и Белоруссии мы сумеем решить вопрос увеличения транспортной доступности между нашими странами, поскольку именно транспортная доступность является важной составляющей для развития взаимного туризма", - заключил Вольвач.