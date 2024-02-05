https://ria.ru/20240205/tramp-1925548565.html

Третья мировая до конца срока. Трамп сделал шокирующее заявление о Байдене

Третья мировая до конца срока. Трамп сделал шокирующее заявление о Байдене - РИА Новости, 05.02.2024

Третья мировая до конца срока. Трамп сделал шокирующее заявление о Байдене

Третья мировая война может начаться еще до окончания президентского срока Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:16

2024-02-05T19:16

2024-02-05T19:16

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Третья мировая война может начаться еще до окончания президентского срока Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News."Вы знаете, девять месяцев — это очень много времени. Есть очень высокие шансы того, что мы получим третью мировую, потому что есть кое-кто, кто не выполняет свою работу как надо. Его никто не уважает, над ним смеется весь мир", — сказал политик, комментируя действия администрации Байдена.Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.Следующие выборы президента США пройдут через 9 месяцев, в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240205/rossiya-1925521341.html

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политика, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, сергей лавров