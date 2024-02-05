https://ria.ru/20240205/tramp-1925402875.html

Аналитик назвал причину предвыборной популярности Трампа

Аналитик назвал причину предвыборной популярности Трампа - РИА Новости, 05.02.2024

Аналитик назвал причину предвыборной популярности Трампа

Причиной предвыборной популярности экс-президента США Дональда Трампа является неудачная политика нынешнего лидера Джо Байдена по конфликту на Украине, заявил... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:18

2024-02-05T08:18

2024-02-05T08:18

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Причиной предвыборной популярности экс-президента США Дональда Трампа является неудачная политика нынешнего лидера Джо Байдена по конфликту на Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп и Никки Хейли. Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии. "Не следует ожидать, что США сделают прямое предложение украинскому правительству о мирных переговорах. Однако такой подход не означает, что администрация Вашингтона не готовит предложение. Тот факт, что демократы инициировали мирные переговоры перед предстоящими президентскими выборами, будет представлен как "история успеха". Одной из важных причин, почему Трамп лидирует во всех опросах, является неудачная политика администрации Байдена в отношении Украины", - заявил Озер. Аналитик пояснил, что "военная и финансовая помощь, которая не дала результатов, стала пропагандистским материалом для республиканцев". "Как известно, Трамп утверждает, что в случае своего избрания положит конец войне на Украине за неделю. Конечно, бывший президент не говорит о реалистичном предложении. США не единственный важный игрок в западном мире относительно Украины, но эта примитивная пропаганда находит отклик среди американских избирателей", - отметил он. Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден