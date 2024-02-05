https://ria.ru/20240205/toplivo-1925490887.html

Основные виды топлива подорожали в понедельник на российской бирже

Основные виды топлива подорожали в понедельник на российской бирже - РИА Новости, 05.02.2024

Основные виды топлива подорожали в понедельник на российской бирже

Стоимость основных видов автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась по итогам понедельника,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:43

2024-02-05T14:43

2024-02-05T14:47

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Стоимость основных видов автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась по итогам понедельника, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за понедельник поднялась на 1,29%, до 46 356 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,24%, до 53 475 рублей. Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также выросла: этот вид топлива подорожал на 0,17% - до 53 336 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо поднялась на 0,28%, до 53 005 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо незначительно подешевело на 0,05% - до 53 698 рублей за тонну. По итогам торговой сессии снизилась цена на мазут: на 2,53%, до 21 801 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 2,14%, до 22 627 рублей за тонну, авиакеросин - на 2,7%, до 76 606 рублей. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизтоплива. В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее, это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала Федеральная антимонопольная служба РФ. Также ведомство отмечало, что ряд нефтяных компаний не полностью следует рекомендациям властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах.

https://ria.ru/20240201/polsha-1924893406.html

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экономика, россия, цены на нефть