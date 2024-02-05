https://ria.ru/20240205/tokio-1925536624.html

В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек

В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек - РИА Новости, 05.02.2024

В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек

Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализированы 40 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:09

2024-02-05T18:09

2024-02-05T18:09

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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализированы 40 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи. Большинство травм получены при падениях из-за гололеда. Пострадавшим от четырех до 92 лет. Более 10 тысяч домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без света. Ранее сообщалось, что тревога из-за снегопада объявлена в 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава. В Токио снег начал идти со второй половины дня, но таял на земле. К вечеру же он таять перестал, высота снежного покрова составляет 1-2 сантиметра. Такое наблюдается впервые с 11 февраля 2022 года. В токийском аэропорту Ханэда из-за снегопадов в столичном регионе отменено 102 авиарейса авиакомпаний Japan Airlines Corporation (JAL) и All Nippon Airways (ANA) Со второй половины дня на регион Канто, где находится в том числе Токио и соседние с ним префектуры, обрушился сильный по местным меркам снегопад. Закрыто движение по многим скоростным автомагистралям Токио, перекрыт знаменитый "Радужный мост" - Rainbow bridge. Возникли перебои и в движении электропоездов, отменены несколько междугородных экспрессов, опоздания электричек на западном направлении превышают 45 минут. Как ожидается, снег будет идти до полуночи.

https://ria.ru/20240205/snegopad-1925513955.html

https://ria.ru/20240205/sochi-1925451829.html

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в мире, токио, тиба (город), сайтама (город)