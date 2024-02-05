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В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек - РИА Новости, 05.02.2024
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18:09 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/tokio-1925536624.html
В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек
В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек - РИА Новости, 05.02.2024
В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек
Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализированы 40 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:09
2024-02-05T18:09
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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализированы 40 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи. Большинство травм получены при падениях из-за гололеда. Пострадавшим от четырех до 92 лет. Более 10 тысяч домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без света. Ранее сообщалось, что тревога из-за снегопада объявлена в 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава. В Токио снег начал идти со второй половины дня, но таял на земле. К вечеру же он таять перестал, высота снежного покрова составляет 1-2 сантиметра. Такое наблюдается впервые с 11 февраля 2022 года. В токийском аэропорту Ханэда из-за снегопадов в столичном регионе отменено 102 авиарейса авиакомпаний Japan Airlines Corporation (JAL) и All Nippon Airways (ANA) Со второй половины дня на регион Канто, где находится в том числе Токио и соседние с ним префектуры, обрушился сильный по местным меркам снегопад. Закрыто движение по многим скоростным автомагистралям Токио, перекрыт знаменитый "Радужный мост" - Rainbow bridge. Возникли перебои и в движении электропоездов, отменены несколько междугородных экспрессов, опоздания электричек на западном направлении превышают 45 минут. Как ожидается, снег будет идти до полуночи.
https://ria.ru/20240205/snegopad-1925513955.html
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в мире, токио, тиба (город), сайтама (город)
В мире, Токио, Тиба (город), Сайтама (город)
В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек

В Токио из-за снегопадов и гололеда экстренно госпитализировали 40 человек

© AFP 2024 / KAZUHIRO NOGIСнегопад в Токио. 5 февраля 2024
Снегопад в Токио. 5 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AFP 2024 / KAZUHIRO NOGI
Снегопад в Токио. 5 февраля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализированы 40 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи.
Большинство травм получены при падениях из-за гололеда. Пострадавшим от четырех до 92 лет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие
Вчера, 16:14
Более 10 тысяч домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без света.
Ранее сообщалось, что тревога из-за снегопада объявлена в 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава.
В Токио снег начал идти со второй половины дня, но таял на земле. К вечеру же он таять перестал, высота снежного покрова составляет 1-2 сантиметра. Такое наблюдается впервые с 11 февраля 2022 года.
В токийском аэропорту Ханэда из-за снегопадов в столичном регионе отменено 102 авиарейса авиакомпаний Japan Airlines Corporation (JAL) и All Nippon Airways (ANA)
Со второй половины дня на регион Канто, где находится в том числе Токио и соседние с ним префектуры, обрушился сильный по местным меркам снегопад. Закрыто движение по многим скоростным автомагистралям Токио, перекрыт знаменитый "Радужный мост" - Rainbow bridge. Возникли перебои и в движении электропоездов, отменены несколько междугородных экспрессов, опоздания электричек на западном направлении превышают 45 минут.
Как ожидается, снег будет идти до полуночи.
Зимний сезон открылся на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Сочи из-за снега и грозы частично закрылись горнолыжные курорты
Вчера, 12:17
 
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