https://ria.ru/20240205/titul-1925521478.html

Роман с женатым вынудил уроженку Украины отказаться от титула "Мисс Япония"

Роман с женатым вынудил уроженку Украины отказаться от титула "Мисс Япония" - РИА Новости, 05.02.2024

Роман с женатым вынудил уроженку Украины отказаться от титула "Мисс Япония"

Победившая на конкурсе красоты "Мисс Япония — 2024" уроженка Украины Каролина Сиино отказалась от титула из-за отношений с женатым мужчиной, передает агентство... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:50

2024-02-05T16:50

2024-02-05T18:04

украина

в мире

япония

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Победившая на конкурсе красоты "Мисс Япония — 2024" уроженка Украины Каролина Сиино отказалась от титула из-за отношений с женатым мужчиной, передает агентство Kyodo News со ссылкой на организаторов мероприятия. "Модель украинского происхождения с японским гражданством, победившая на конкурсе красоты "Мисс Япония — 2024", отказалась от своего титула <...> после того, как в еженедельном журнале появились подробности ее отношений с женатым мужчиной", — говорится в публикации.Отмечается, что победа Сиино и без того считалась спорной ввиду ее иностранного происхождения, но точку в этой истории поставила публикация в еженедельнике Shukan Bunshun. В ней, в частности, сообщалось о романе уроженки Украины с "женатым влиятельным врачом". В свою очередь, ассоциация "Мисс Япония" опубликовала на сайте заявление, в котором принесла "глубокие извинения" заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей, а также пообещала, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года. Сиино объявили победительницей 22 января. Она стала первой европейкой — обладательницей Гран-при на конкурсе, который призван олицетворять "красоту всех японских женщин". Конкурс "Мисс Япония" впервые провели в 1950-м, его победительница не отправляется представлять Страну восходящего солнца на международных соревнованиях.

https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902366506.html

https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, япония