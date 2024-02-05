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"Тинькофф" обнародовал итоги некоммерческой деятельности в 2023 году

"Тинькофф" обнародовал итоги некоммерческой деятельности в 2023 году - РИА Новости, 05.02.2024

"Тинькофф" обнародовал итоги некоммерческой деятельности в 2023 году

Опубликованы итоги благотворительных проектов в рамках платформы "Рядом с теми, кто помогает"; согласно данным, прямые взносы в благотворительные,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:30

2024-02-05T09:30

2024-02-05T09:30

общество

россия

экономика

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Опубликованы итоги благотворительных проектов в рамках платформы "Рядом с теми, кто помогает"; согласно данным, прямые взносы в благотворительные, образовательные и другие некоммерческие организации России составили 1,6 миллиарда рублей, сообщили в "Тинькоффе".Платформа "Рядом с теми, кто помогает" была запущена в 2023 году. Она объединяет проекты с ESG-составляющей на клиентов, сотрудников и некоммерческий сектор.Кроме того, по итогам прошлого года организации из раздела "Благотворительность" от клиентов "Тинькоффа" получили 1,5 миллиарда рублей. Также в 2,5 раза выросло количество клиентов, которые участвовали в благотворительности через сервисы "Тинькоффа", говорится в сообщении.Кроме того, в 2023 году "Тинькофф" стал генеральным партнером и официальным банком Континентальной хоккейной лиги. В рамках сотрудничества совместно с Федерацией адаптивного хоккея планируется развивать Школу адаптивного хоккея в регионах. Благодаря этой работе в разных городах России еще больше детей с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортом под грамотным руководством опытных тренеров.Также 25 частных спортивных инициатив получили финансовую поддержку "Тинькоффа" по итогам конкурса "Скиньте мяч". За два года в конкурсе приняли участие жители 277 населенных пунктов с 971 проектом.В "Тинькоффе" добавили, что в 2023 году общий объем пожертвований физических лиц увеличился в два раза. Большая часть — 69% — переводов по-прежнему представлены разовыми транзакциями. На регулярные (рекуррентные) пожертвования приходится 8%.Грант до 1,5 миллиона рублей от "Тинькоффа" по итогам конкурса для НКО "Поддержка будет" получили 24 некоммерческие организации, совокупно им было перечислено 34 миллиона рублей.В рамках поддержки проекта совместно со студией "Гласно" и руководителями крупнейших фондов записали подкаст о мифах и стереотипах в благотворительности.Крупными проектами года также стали: "Математика решает" – двухлетний онлайн-курс для учеников 4–6 классов, где на простых жизненных примерах им помогают разобраться в предмете; "Вклад в поколение" — грантовый конкурс для талантливых преподавателей математики и информатики с выплатами в размере 150 тысяч рублей; стипендиальная программа для студентов инженерных специальностей, победителями которой в 2023 году стали 200 студентов из 29 вузов России. Эксперты выбрали их среди более чем 13 тысяч участников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, экономика, тинькофф. кредитные системы