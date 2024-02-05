https://ria.ru/20240205/tekhas-1925522814.html

Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой

Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой - РИА Новости, 05.02.2024

Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой

Власти американского штата Техас возьмут под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой, заявил губернатор региона Грег Эббот после... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:59

2024-02-05T16:59

2024-02-05T16:59

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техас

сша

мексика

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Власти американского штата Техас возьмут под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой, заявил губернатор региона Грег Эббот после того, как техасская нацгвардия стала самостоятельно охранять один из участков, оттеснив федеральных пограничников. "Теперь мы расширяем данное усилие по контролю за еще большей территорией вдоль мексиканской границы", - написал он в социальной сети Truth Social. Как отметил техасский губернатор, с момента взятия под собственный контроль парка в приграничном городе Игл-Пасс, число незаконных пересечений со стороны Мексики сократилось "с тысяч до всего лишь трех в день". Как передавал корреспондент РИА Новости, периметр Шелби-парка в Игл-Пасс охраняют немногочисленные бойцы на джипах: без танков, бронетранспортеров, артиллерии. Нет и видимых признаков противостояния с агентами федеральной пограничной службы. Без каких-либо помех власти штата продолжают тянуть вдоль берега оборонительную линию из контейнеров и проволоки. Работы идут уже за пределами парка - между пограничными автомобильным и железнодорожным мостами, где в окружении витков колючей проволоки пустует площадка для первичного оформления нелегальных мигрантов. В январе администрация США пожаловалась в верховный суд страны на власти Техаса после того, как нацгвардия штата заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб, следует из заявления минюста страны в верховный суд. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925152741.html

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, техас, сша, мексика