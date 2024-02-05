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В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком - РИА Новости, 05.02.2024
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13:15 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/tatarstan-1925470753.html
В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком
В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком - РИА Новости, 05.02.2024
В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком
Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:15
2024-02-05T13:15
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах, сообщает надзорное ведомство. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с одного из домофонов, на котором женщина тащит за шиворот маленького мальчика, а возле подъезда наносит ему несколько ударов. "Прокуратура организовала проверку сообщений в соцсетях о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах. Такое поручение дал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов", - говорится в сообщении. Отмечается, что при подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры реагирования.
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набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с одного из домофонов, на котором женщина тащит за шиворот маленького мальчика, а возле подъезда наносит ему несколько ударов.
«
"Прокуратура организовала проверку сообщений в соцсетях о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах. Такое поручение дал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры реагирования.
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ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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