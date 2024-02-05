https://ria.ru/20240205/tatarstan-1925470753.html

В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком

В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком - РИА Новости, 05.02.2024

В Татарстане проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:15

2024-02-05T13:15

2024-02-05T13:15

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах, сообщает надзорное ведомство. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с одного из домофонов, на котором женщина тащит за шиворот маленького мальчика, а возле подъезда наносит ему несколько ударов. "Прокуратура организовала проверку сообщений в соцсетях о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах. Такое поручение дал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов", - говорится в сообщении. Отмечается, что при подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры реагирования.

https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)