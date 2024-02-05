Тамбовские власти ищут девочку, назвавшую столицей региона город Тамб

Глава Тамбовской области пригласил в регион девочку, назвавшую город Тамбом
Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.
Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.
На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.
На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.
Организатором выступила Волгоградская область.
Организатором выступила Волгоградская область.
На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".
Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".
Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".
Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".
Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.
Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.
Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".
Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".
Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.
Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.
Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.
Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.
Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.
Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.
Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.
Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.
В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".
В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".
Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.
Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.
Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.
Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.
В День воинской славы организовали световое шоу.
В День воинской славы организовали световое шоу.
Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.
Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.
Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.
Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.
Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.
На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.
Организатором выступила Волгоградская область.
На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".
Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".
Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.
Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".
Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.
Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.
Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.
Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.
В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".
Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.
Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.
В День воинской славы организовали световое шоу.
Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.
Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.