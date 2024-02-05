https://ria.ru/20240205/tambov-1925480483.html

Тамбовские власти ищут девочку, назвавшую столицей региона город Тамб

Тамбовские власти ищут девочку, назвавшую столицей региона город Тамб - РИА Новости, 05.02.2024

Тамбовские власти ищут девочку, назвавшую столицей региона город Тамб

Тамбовский губернатор Максим Егоров ищет девочку, которая в телеэфире назвала столицей региона город Тамб, чтобы пригласить её с родителями на экскурсию по... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:03

2024-02-05T14:03

2024-02-05T14:03

выставка-форум "россия"

общество

тамбовская область

тамбов

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Тамбовский губернатор Максим Егоров ищет девочку, которая в телеэфире назвала столицей региона город Тамб, чтобы пригласить её с родителями на экскурсию по области, об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Егоров опубликовал видео, как тележурналист общается с девочкой на выставке "Россия". Он спросил у ребёнка, о каком регионе она никогда раньше не слышала. В ответ девочка сказала, что на выставке впервые узнала о Тамбовской области, сделав ударение на "а" в слове Тамбовской, и назвала столицей региона город Тамб. "Если кому-то известно её имя, контакты родителей, прошу связаться с правительством Тамбовской области или написать мне в соцсети. От нашего региона мы хотели бы устроить экскурсию для девочки и ее родителей по области и подарить ей книги о нашем гостеприимном и уникальном крае, чтобы Тамбовскую область она запомнила навсегда", — написал Егоров. Губернатор рассказал, что в основу названия Тамбова, по одной из версий, легло слово "томба", что означает "священный берег". "Так что вполне могло быть и короткое название "Тамб", как произнесла его школьница", — добавил Егоров.

тамбовская область

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, тамбовская область, тамбов, максим егоров