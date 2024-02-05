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Путин оценил работу врачей во время СВО - РИА Новости, 05.02.2024
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13:47 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/svo-1925477857.html
Путин оценил работу врачей во время СВО
Путин оценил работу врачей во время СВО - РИА Новости, 05.02.2024
Путин оценил работу врачей во время СВО
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний" РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:47
2024-02-05T13:47
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний" отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний"... Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что в России развитию таких приоритетных направлений здравоохранения уделяется повышенное внимание. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества Кроме того, Путин добавил, что за прошедшие годы традиционный форум зарекомендовал себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. "Солидный состав участников, насыщенная, содержательная повестка позволяют вам на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, оценить важность объединения усилий специалистов из разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний, широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов", - добавил президент. Путин уверен, что конференция пройдёт в конструктивном ключе, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
https://ria.ru/20240205/vrachi-1925418948.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил работу врачей во время СВО

Путин отметил квалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМедики
Медики - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний" отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний"... Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что в России развитию таких приоритетных направлений здравоохранения уделяется повышенное внимание. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества
Кроме того, Путин добавил, что за прошедшие годы традиционный форум зарекомендовал себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии.
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"Солидный состав участников, насыщенная, содержательная повестка позволяют вам на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, оценить важность объединения усилий специалистов из разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний, широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов", - добавил президент.
Путин уверен, что конференция пройдёт в конструктивном ключе, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
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