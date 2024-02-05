https://ria.ru/20240205/svo-1925408599.html

СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО

СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО

Европейский союз хочет принять новый пакет санкций против России к 24 февраля, сообщает немецкое издание Der Spiegel. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:18

2024-02-05T09:18

2024-02-05T12:56

россия

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украина

владимир путин

der spiegel

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Европейский союз хочет принять новый пакет санкций против России к 24 февраля, сообщает немецкое издание Der Spiegel."ЕС готовит новый пакет санкций против России на вторую годовщину конфликта на Украине", — говорится в материале.Журналисты указали, что новые санкции затронут более 200 физических и юридических лиц, но для вступления их в силу необходима поддержка всех стран — участниц Евросоюза.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.Ранее лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо призывал Францию отменить санкции против России, чтобы вернуть стране возможность покупать дешевый газ.

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россия

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россия, москва, украина, владимир путин, der spiegel, евросоюз, в мире, политика