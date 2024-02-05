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СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО - РИА Новости, 05.02.2024
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09:18 05.02.2024 (обновлено: 12:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/svo-1925408599.html
СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО
СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО
Европейский союз хочет принять новый пакет санкций против России к 24 февраля, сообщает немецкое издание Der Spiegel. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:18
2024-02-05T12:56
россия
москва
украина
владимир путин
der spiegel
евросоюз
в мире
политика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Европейский союз хочет принять новый пакет санкций против России к 24 февраля, сообщает немецкое издание Der Spiegel.&quot;ЕС готовит новый пакет санкций против России на вторую годовщину конфликта на Украине&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что новые санкции затронут более 200 физических и юридических лиц, но для вступления их в силу необходима поддержка всех стран — участниц Евросоюза.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.Ранее лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо призывал Францию отменить санкции против России, чтобы вернуть стране возможность покупать дешевый газ.
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россия, москва, украина, владимир путин, der spiegel, евросоюз, в мире, политика
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Der Spiegel, Евросоюз, В мире, Политика
СМИ узнали, что готовит Запад России на годовщину СВО

Spiegel: Евросоюз хочет принять новые санкции против России ближе к 24 февраля

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Европейский союз хочет принять новый пакет санкций против России к 24 февраля, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
«

"ЕС готовит новый пакет санкций против России на вторую годовщину конфликта на Украине", — говорится в материале.

Журналисты указали, что новые санкции затронут более 200 физических и юридических лиц, но для вступления их в силу необходима поддержка всех стран — участниц Евросоюза.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Ранее лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо призывал Францию отменить санкции против России, чтобы вернуть стране возможность покупать дешевый газ.
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